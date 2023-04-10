Вторичное жилье дешевеет в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость жилой недвижимости в Казахстане продолжает расти, однако на вторичном рынке в марте было зафиксировано снижение цен. Сколько сейчас стоят квадратные метры жилья, узнали журналисты NUR.KZ.

Не секрет, что жилье "по карману" далеко не всем казахстанцам. Более того, по итогам марта 2023 года цены продолжают расти.

По данным Бюро национальной статистики, в годовом разрезе, то есть по отношению к марту 2022 года, стоимость одного квадратного метра на рынке первичного жилья выросла на 9,3%, а вторичного – на 7,3%.

Арендная жилая недвижимость в Казахстане тем временем за год подорожала сразу на 29,3%.

Цены на рынке недвижимости. Инфографика: Бюро национальной статистики

Впрочем, в месячной динамике картина вырисовывается немного другая. Например, по отношению к февралю 2023 года цены на арендное жилье не изменились, а "вторичка" и вовсе подешевела – на 0,7%. Однако стоимость новостроек все равно продолжила расти – сразу на 1,2%.

Таким образом, по итогам марта 2023 года, средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в среднем по Казахстану установилась в районе 4 678 тенге. Самые высокие ценники в Алматы – около 5 405 тенге за "квадрат", а самые низкие в Таразе – 1 896 тенге.

Цены на рынке аренды жилья в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Стоимость жилой недвижимости на первичном рынке составляет 489 226 тенге за один квадратный метр. Лидирует Астана – 587 406 тенге, на втором месте расположился Алматы – 562 701 тенге, а следом идет Шымкент – 441 533 тенге.

Самое дешевое первичное жилье, согласно статистике, продается в Жезказгане – 160 000 тенге за "квадрат", однако, как отмечают аналитики, этот ценник относится к недвижимости, реализуемой в рамках программы «Нурлы Жер».

Цены на первичном рынке жилья в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

На вторичном рынке средняя по Казахстану цена установилась в районе 513 464 тенге за один квадратный метр. Самые высокие цены в Алматы – 637 929 тенге за "квадрат", а самые низкие в Таразе – 293 933 тенге.

В Астане и Шымкенте стоимость квадратного метра составляет 615 207 и 429 595 тенге соответственно. Но между ними также расположился Конаев с ценником в 467 513 тенге.

Цены на вторичном рынке жилья в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Напомним, текущие цены на недвижимость в некоторых случаях мешают казахстанцам воспользоваться льготными жилищными программами. Происходит это из-за того, что конечная стоимость квартиры значительно превосходит установленные лимиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016151-vtorichnoe-zhile-desheveet-v-kazahstane/