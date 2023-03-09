Жилье продолжает дорожать в Казахстане

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на жилую недвижимость продолжают расти в Казахстане. О том, на сколько подорожало жилье на первичном и вторичном рынках в феврале, рассказали аналитики Бюро национальной статистики.

Февраль текущего года продолжил тенденцию января – цены на новостройки выросли на 0,3% за месяц, а на вторичное жилье – на 0,4%. Аренда жилой недвижимости по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,2%, однако текущие цены все равно на 2,4% ниже тех, что были в декабре 2022 года.

Цены на рынке недвижимости. Инфографика: Бюро национальной статистики

Если же брать во внимание годовой рост цен, то здесь показатели гораздо выше. Так, по данным аналитиков, стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 13%, а на первичном – на 14%. Аренда за год подорожала гораздо сильнее – сразу на 33,8%.

Таким образом, средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости по итогам февраля установилась следующей:

вторичный рынок – 517 278 тенге ;

; первичный рынок – 483 522 тенге ;

; арендный рынок – 4 679 тенге.

Рост цен на рынке недвижимости. Инфографика: Бюро национальной статистики

Что касается отдельных регионов, то сильнее всего цены на вторичном рынке выросли в Семее (на 41%), Кызылорде (на 39,9%), Актобе (на 36,9%), Актау (на 35,4%) и в Костанае (на 30,9%). Лидерами по росту цен на первичном рынке стали Актобе (25,4%) и Актау (25,2%).

Между тем Кокшетау (53,7%), Костанай (51,9%), Алматы (49,6%) и Петропавловск (49,3%) показали самый высокий прирост цен на рынке арендного жилья.

Напомним, цены на недвижимость зависят от множества различных факторов. На них может влиять регион, расположение жилого комплекса и даже его год постройки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012248-zhile-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/