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Некоторым алматинцам выдадут дешевые квартиры в аренду без права выкупа

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Жилой комплекс построен в Алматы
Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы молодые казахстанцы смогут получить дешевое жилье в аренду без права выкупа. Всего планируется выдать 2 100 квартир. Подробности о новой программе узнали журналисты NUR.KZ.

Приобрести собственное жилье могут не все казахстанцы. Усугубляют ситуацию высокие цены на недвижимость и неподъемные для многих граждан процентные ставки по ипотекам.

В связи с этим, как сообщают в акимате Алматы, в скором времени начнется прием заявок "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи". В рамках нее молодые казахстанцы в возрасте до 35 лет смогут получить квартиру в аренду сроком на три года.

Условия программы следующие:

  • участник должен иметь доход – не менее 40 месячных расчетные показателей (МРП), что равно 138 тыс. тенге в 2023 году;
  • наличие постоянной регистрации в Алматы не менее 3 лет;
  • отсутствие у участника, а также его супруга и детей жилья на праве собственности, в том числе арендного с правом или без права выкупа, в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, за исключением жилых домов в аварийном состоянии, грозящих обвалом;
  • обязательно наличие банковского сберегательного счета.

Стоит отметить, что такая программа действует только в мегаполисах страны – Астане, Алматы и Шымкенте. Ежемесячная арендная плата за жилье без права выкупа составляет 5 000-15 000 тенге.

Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку через сайт kezekte.kz. Сделать это можно будет с 11 по 15 декабря 2023 года. Отбор участников проводится с учетом балльной системы.

Например, за наличие высшего образование по востребованной на рынке специальности дадут 10 баллов, заявителям с семьей – 5 баллов, за одного ребенка – 1 балл, за каждого последующего – по 2 балла. Критериев достаточно много и чем больше баллов наберет заявитель, тем больше вероятность того, что в итоге он получит арендное жилье без права выкупа.

Количество мест ограничено – всего планируется выдать 2 100 квартир в Наурызбайском районе Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2049177-nekotorym-almatintsam-vydadut-deshevye-kvartiry-v-arendu-bez-prava-vykupa/

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