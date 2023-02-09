Цены на жилье продолжили расти в новом году в Казахстане

Деньги на фоне стройки: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на жилую недвижимости в Казахстане продолжили расти и в новом 2023 году. О том, где сильнее всего подорожали квадратные метры в январе, рассказали аналитики Бюро национальной статистики РК.

Первый месяц нового года начался с роста цен на жилье в Казахстане. По данным аналитиков, за январь новостройки успели подорожать на 0,7%, а жилье на вторичном рынке – на 0,3%.

Однако на этом фоне продолжается снижение цен на арендную жилую недвижимость. Она по итогам января подешевела на 2,5%.

Напомним, съем жилья в стране сильно подорожал осенью 2022 года на фоне ажиотажного спроса, но в последующие месяцы начался спад цен, который продолжается до сих пор.

В годовом выражении, то есть по отношению к январю 2022 года, стоимость "вторички" выросла на 18,7%, а "первички" – на 14%. Стоимость аренды, несмотря на свое снижение, по сравнению с прошлым годом выросла сразу на 34,3%.

Годовой рост цен на жилье в Казахстане: Бюро национальной статистики

Где сильнее всего выросли цены

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно выросли в Актау (на 28,2%), Актобе (на 25,4%) и Петропавловске (на 20,9%).

Лидерами по росту цен на вторичном рынке стали Семей (на 46,8%), Кызылорда (на 38,8%) , а также Актобе (37,3%), Актау (35,4%), Талдыкорган (32,9%) и Костанай (31%).

Арендное жилье сильнее всего подорожало в Костанае (на 55,6%), Кокшетау (на 55,1%) и Алматы (50,7%).

Таким образом, с учетом всех изменений цен на рынке жилья, стоимость одного квадратного метра в среднем по стране установилась следующей:

новое жилье – 481 891 тенге ;

; вторичное жилье – 515 019 тенге ;

; арендное жилье – 4 671 тенге.

Напомним, что на фоне роста цен на жилую недвижимость в Казахстане уже не первый месяц падает спрос на нее. Например, по итогам 2022 года продажи упали на 21,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008737-tseny-na-zhile-prodolzhili-rasti-v-novom-godu-v-kazahstane/