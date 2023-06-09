Жилье перестало дешеветь в Казахстане

Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На казахстанском рынке жилой недвижимости затишье. Цены на квадратные метры за месяц практически не изменились. О том, сколько стоило жилье в мае, узнали журналисты NUR.KZ.

В марте текущего года жилая недвижимость начала дешеветь в Казахстане. Правда, снижение цен тогда было зафиксировано только на вторичном рынке. В апреле за месяц подешевели все виды жилья, включая новое и арендное.

А в мае рынок жилья в Казахстане буквально "застыл" – такой вывод можно сделать из данных Бюро национальной статистики по ценам на жилую недвижимость. Согласно им, за месяц почти во всех городах страны они не изменились.

Исключением стал Шымкент, где первичное и вторичное жилье подешевело на 0,9% и 0,2% соответственно, а арендное, наоборот, подорожало на 0,9%.

Атырау отличился ростом цен на "первичку" (на 1,3%), а Костанай, Кызылорда и Семей – подорожанием "вторички" (на 0,2%, 0,7% и на 1,6% соответственно).

На рынке аренды цены за месяц снизились только в Усть-Каменогорске – на 1,5%. А в Кызылорде они выросли сразу на 2,3% за месяц.

Таким образом, средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Казахстане по итогам мая установилась следующая:

на первичном рынке – 486 040 тенге ;

; на вторичном рынке – 505 679 тенге ;

; на рынке аренды – 4 655 тенге.

Стоимость квадратных метров жилья в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Как изменились цены за год

Стоит отметить, что в годовом разрезе никакого ценового "застоя" нет. В среднем первичный рынок в Казахстане за год подорожал на 6%, вторичный – на 2,8%, а рынок арендного жилья – сразу на 26%.

Сильнее всего цены на "первичку" выросли в Павлодаре (на 19,2%), Семее (на 17,5%) и в Актау (на 17,4%). В Шымкенте зафиксировано снижение (на 1,6%), а в Талдыкоргане и Кокшетау стоимость жилья за год не изменилась.

В Астане и Алматы первичное жилье подорожало на 7,7% и 2,7% соответственно.

На рынке перепродажи самый сильный рост цен был зафиксирован в Семее – на 29,9%. Следом идет Актобе, где цены выросли на 22,4%, а замыкает тройку лидеров Актау – 17,3%.

В Астане фиксируется снижение цен (на 4,5% за год), а в Алматы и Шымкенте – рост на 4,4% и 4% соответственно.

Рынок аренды оказался самым быстрорастущим в цене сегментом. Сильнее всего за год подорожало жилье в Кокшетау – сразу на 45,5%. Также сильно выросли цены в Петропавловске – на 41,5%. В Алматы и Актау подорожание составило 41,1% в каждом.

Отличился в этом плане лишь Туркестан. Здесь средняя стоимость аренды за год снизилась сразу на 3%.

Изменение цен на рынке жилья. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что наметившееся снижение цен на рынке жилья пока не продолжилось, а в годовом разрезе стоимость жилой недвижимости остается заметно выше прошлогодних показателей.

Такая ситуация может негативно повлиять на покупательную способность граждан, для которых жилье становится все менее доступным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024107-zhile-perestalo-deshevet-v-kazahstane/