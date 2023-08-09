Жилье снова начало дешеветь в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости Казахстана снова начали падать. На сколько они изменились за месяц и год в разных городах страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Три месяца назад в Казахстане было зафиксировано падение цен на жилье, что после рекордного роста в 2022 году стало обнадеживающей для казахстанцев новостью.

По итогам мая казахстанский рынок жилой недвижимости "застыл", а в июне немного подорожали квартиры в новостройках на фоне уменьшения средней стоимости перепродажи благосутстроенного жилья.

Согласно новому отчету Бюро национальной статистики, в июле и новое, и вторичное жилье снова начало дешеветь. Цены на первое в среднем по стране уменьшились на 0,1%, а на второе – на целых 1,7% за месяц.

Как изменились цены на квартиры в новостройках

Средняя стоимость продажи новых квартир больше всего снизилась в Павлодаре (на 2,2%). Далее идет Костанай (на 1,7%), Кокшетау (на 0,9%) и Алматы (на 0,6%).

При этом цены все-таки увеличились в Уральске (на 2,7%), Актобе (на 1,9%) и Шымкенте (на 0,1%). А в остальных областных центрах и городах республиканского значения они остались неизменными.

За год новая жилая недвижимость подорожала на 4,3%. Ее средняя стоимость по итогам июля составила 486 246 тенге за квадратный метр.

На сколько подешевело вторичное жилье

Средняя цена перепродажи благоустроенного жилья в июле между тем уменьшилась в Астане (на 3,4%), Алматы (на 1,5%), Кокшетау (на 1,3%), Костанае (на 1%) и Усть-Каменогорске (на 0,5%).

Выросла средняя стоимость вторичной жилой недвижимости только в Павлодаре (на 0,7%), Семее (на 0,5%), Шымкенте (на 0,4%) и Актобе (на 0,1%).

За год, к слову, она тоже уменьшилась – на 0,7% по всей стране, ее размер в результате составил 494 433 тенге в среднем за "квадрат".

Стоимость жилья в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Как обстоят дела с арендным жильем

А вот аренда жилой недвижимости за месяц немного подорожала – на 1,9%. Рост обеспечили всего два областных центра и два мегаполиса страны: Караганда (на 3,9%), Алматы (на 3,1%), Петропавловск (на 0,6%) и Шымкент (на 0,1%). В остальных регионах средние цены на съем жилья не изменились.

К слову, за год они выросли на 28,6% до 4 721 тенге за квадратный метр в среднем по республике.

Напомним, что правила изъятия пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий изменились в Казахстане – теперь можно использовать только средства, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031816-zhile-snova-nachalo-deshevet-v-kazahstane/