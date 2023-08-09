Жилье снова начало дешеветь в Казахстане

Цены на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости Казахстана снова начали падать. На сколько они изменились за месяц и год в разных городах страны, узнали журналисты NUR.KZ.
Три месяца назад в Казахстане было зафиксировано падение цен на жилье, что после рекордного роста в 2022 году стало обнадеживающей для казахстанцев новостью.
По итогам мая казахстанский рынок жилой недвижимости "застыл", а в июне немного подорожали квартиры в новостройках на фоне уменьшения средней стоимости перепродажи благосутстроенного жилья.
Согласно новому отчету Бюро национальной статистики, в июле и новое, и вторичное жилье снова начало дешеветь. Цены на первое в среднем по стране уменьшились на 0,1%, а на второе – на целых 1,7% за месяц.
Как изменились цены на квартиры в новостройках
Средняя стоимость продажи новых квартир больше всего снизилась в Павлодаре (на 2,2%). Далее идет Костанай (на 1,7%), Кокшетау (на 0,9%) и Алматы (на 0,6%).
При этом цены все-таки увеличились в Уральске (на 2,7%), Актобе (на 1,9%) и Шымкенте (на 0,1%). А в остальных областных центрах и городах республиканского значения они остались неизменными.
За год новая жилая недвижимость подорожала на 4,3%. Ее средняя стоимость по итогам июля составила 486 246 тенге за квадратный метр.
На сколько подешевело вторичное жилье
Средняя цена перепродажи благоустроенного жилья в июле между тем уменьшилась в Астане (на 3,4%), Алматы (на 1,5%), Кокшетау (на 1,3%), Костанае (на 1%) и Усть-Каменогорске (на 0,5%).
Выросла средняя стоимость вторичной жилой недвижимости только в Павлодаре (на 0,7%), Семее (на 0,5%), Шымкенте (на 0,4%) и Актобе (на 0,1%).
За год, к слову, она тоже уменьшилась – на 0,7% по всей стране, ее размер в результате составил 494 433 тенге в среднем за "квадрат".
Как обстоят дела с арендным жильем
А вот аренда жилой недвижимости за месяц немного подорожала – на 1,9%. Рост обеспечили всего два областных центра и два мегаполиса страны: Караганда (на 3,9%), Алматы (на 3,1%), Петропавловск (на 0,6%) и Шымкент (на 0,1%). В остальных регионах средние цены на съем жилья не изменились.
К слову, за год они выросли на 28,6% до 4 721 тенге за квадратный метр в среднем по республике.
Напомним, что правила изъятия пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий изменились в Казахстане – теперь можно использовать только средства, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031816-zhile-snova-nachalo-deshevet-v-kazahstane/