Новая волна изъятий пенсионных накоплений началась в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы снова начали активно изымать средства со своих счетов в ЕНПФ. Почему граждане стали чаще изымать деньги и на что их тратили, рассказал портал "Крыша".

С 1 июля 2023 года некоторым категориям казахстанцев разрешили полностью забирать свои пенсионные накопления. Это в свою очередь повлияло и на общую сумму изъятых в июле средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Как отмечают аналитики, она увеличилась в четыре раза.

"Если с января по июнь из ЕНПФ выводили в среднем по 7 млрд тенге ежемесячно, то в июле сумма выросла до 28,5 млрд тенге", – отмечает портал "Крыша".

Изъятия пенсионных накоплений. Инфографика: krisha.kz

Стоит отметить, что большую часть денег изъяли пенсионеры по выслуге лет, то есть военнослужащие, полицейские и другие категории граждан, которые приравнены к ним.

Всего в Казахстане насчитывается 62 398 вкладчиков, которые получают пенсии по выслуге лет и имеют право изъять накопления на улучшение жилищных условий или на лечение. Общая сумма их накоплений составляет 91,04 млрд тенге.

Что касается изъятий средств на улучшение жилищных условий, то в июле такой возможностью воспользовались 10 141 гражданин. Всего они подали 10 788 заявок на общую сумму более 18,4 млрд тенге.

Всего же, с 1 января по 31 июля для улучшения жилищных условий было исполнено 43 619 заявлений на общую сумму в 80,5 млрд тенге. Впрочем, это все равно намного меньше прошлогоднего показателя. Напомним, только в марте 2022 года было исполнено 442 686 заявлений на общую сумму более 407 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2033649-novaya-volna-izyatiy-pensionnyh-nakopleniy-nachalas-v-kazahstane/