Съемное жилье сильно подешевело в Казахстане

Цены на вторичное жилье и аренду в Казахстане на текущий момент ниже, чем год назад. А вот "первичка" стоит в среднем на 5,7% дороже. Подробности о рынке недвижимости узнали журналисты NUR.KZ.

В июле на казахстанском рынке недвижимости наблюдалось снижение цен на первичное и вторичное жилье. В августе цены на "вторичку" продолжили снижение, а на первичку – остановились.

Согласно данным Бюро национальной статистики, сентябрь данную тенденцию не продолжил. За месяц новое жилье подорожало на 1,5%, а вторичное – на 0,1%. При этом стоимость аренды по сравнению с августом заметно снизилась – сразу на 2,4%.

Текущая средняя стоимость одного квадратного метра, согласно данным ведомства, следующая:

первичное жилье – 493 705 тенге ;

; вторичное жилье – 485 928 тенге;

арендное жилье – 4 715 тенге.

Как изменились цены на рынке жилья в сентябре. Источник: Бюро национальной статистики

Цены на первичное жилье выше, чем годом ранее

В годовом разрезе наблюдается снижение цен на квартиры со вторичного рынка. В сентябре 2023 года они стоили примерно на 3,9% дешевле, чем в аналогичном месяце 2022 года. Стоимость аренды оказалась на 0,2% ниже, чем год назад.

Общую тенденцию не поддержал первичный рынок жилья. В сентябре цены на нем были все еще выше, чем годом ранее – на 5,7%.

При этом стоит отметить, что в разных городах стоимость квадратных метров сильно отличается. Так, например, самое дорогое первичное жилье, согласно данным аналитиков, продается в Астане – 588 834 тенге за "квадрат".

Алматы отличился самой дорогой "вторичкой" – 598 161 тенге. Там же самые высокие цены на аренду – 5 414 тенге за квадратный метр.

Шымкент занимает третье место по стоимости квартир с первичного и вторичного рынка – 444 193 тенге и 429 991 тенге соответственно. А вот по стоимости арендного жилья третье место в Казахстане занял Қонаев – 3 951 тенге за "квадрат".

Самое дешевая "первичка" продается в Жезказгане – всего 160 000 тенге. Однако такое жилье можно приобрести только в рамках программы "Нурлы Жер". Кокшетау отличился самыми дешевыми квартирами при перепродаже – 286 841 тенге.

Цены на рынке жилья (сентябрь 2023 года). Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что ранее мы уже рассказывали о том, как в сентябре изменились цены на вторичное жилье в Казахстане. Тогда анализировались данные, которые казахстанцы устанавливают в своих объявлениях о продаже квартир, и они значительно выше итоговых. Например, один квадратный метр в Алматы стоил более 700 тыс. тенге.