Почти 500 тыс. тенге за "квадрат": сколько стоит жилье в Казахстане

По итогам ноября стоимость жилья в Казахстане достигла почти 500 тыс. тенге за квадратный метр. О том, в каком городе страны продаются самые дорогие квартиры, читайте в материале NUR.KZ.

Собственное жилье может себе позволить не каждая казахстанская семья. Все дело в стоимости – не во всех регионах можно найти хорошую квартиру за приемлемую цену. Особенно это касается крупных городов, вроде Алматы, где 3-комнатную квартиру в среднем продают за 43 млн тенге.

Впрочем, ситуация постепенно улучшается. Согласно данным Бюро национальной статистики, цены на первичном рынке жилья по итогам ноября снизились на 0,7% за месяц. Правда, в годовом разрезе квадратные метры все равно стоят дороже – в среднем на 3,2%.

Вторичное жилье за месяц успело подорожать на 0,9%. Зато в разрезе года оно стоит дешевле сразу на 5,4%. Похожая ситуация наблюдается и с арендным жильем, которое за месяц выросло в цене на 0,2%, а за год стало дешевле на 0,9%.

Изменение цен на арендное жилье в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Самое дорогое жилье на первичном рынке продается в Астане – 588 834 тенге в среднем за квадратный метр. Следом идет Алматы – 571 741 тенге, а замыкает тройку Шымкент – 420 978 тенге за "квадрат".

Самую дешевую "первичку" можно найти в Жезказгане – всего 160 000 тенге. Правда, по такой средней цене реализуются квартиры только в рамках программы "Нурлы Жер". В среднем по Казахстану один "квадрат" стоит 491 985 тенге.

Что касается вторичного жилья, то здесь первое место занял Алматы – 607 520 тенге за квадратный метр. Следом идет Астана – 575 511 тенге, а третье место досталось Шымкенту – 431 246 тенге.

Самые низкие средние цены на "вторичку" зафиксированы в Кокшетау – 291 465 тенге за квадратный метр. В среднем по стране один "квадрат" стоит 493 552 тенге.

На рынке арендного жилья лидерство также остается за Алматы – 5 470 тенге за квадрат. Следом идут Астана и Қонаев – 4 815 тенге и 3 951 тенге соответственно. В Шымкенте "квадрат" съемного жилья в среднем стоит 2 859 тенге.

Самые низкие цены в Таразе – 1 978 тенге. В среднем по стране один "квадрат" съемного жилья в ноябре стоял 4 828 тенге за месяц.

Стоимость жилья в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, в годовом разрезе постепенно наблюдается охлаждение рынка недвижимости. Текущие изъятия пенсионных накоплений являются одной из причин, которые мешают снижению темпов роста цен. Напомним, пенсионеры по выслуге лет могут забрать все свои деньги с пенсионных счетов и потратить их на покупку жилья.