Ипотека в Казахстане оказалась одной из самых недоступных в мире

Средняя ставка по ипотеке в Казахстане одна из самых высоких в мире – 15,83%. Более недоступные займы выдают лишь в девяти странах. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.

В Казахстане остро стоит проблема с обеспечением населения жильем – в среднем на человека приходится 23,4 квадратного метра жилой площади, тогда как по стандартам ООН этот показатель должен составлять минимум 30 "квадратов".

По мнению аналитиков, у этой проблемы есть объективная причина – низкая доступность жилой недвижимости. Не последнюю роль в этом сыграла ипотека, которую даже по мировым меркам можно считать дорогой.

Если не брать во внимание льготные жилищные программы, которые недоступны широкому кругу населения, у многих рыночных ипотек годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) начинается от 20% и выше.

Ставки по ипотекам в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, даже учитывая весь ипотечный рынок, средняя ставка остается слишком высокой по сравнению с предложениями в других странах. Так, в рейтинге по годовым процентным ставкам по ипотеке среди 104 стран мира Казахстан занял десятое место с конца с показателем в 15,83%.

Более дорогие жилищные займы выдают в Ливии (16,25%), Украине (16,36%), Шри-Ланке (16,89%), Беларуси (18,75%), Узбекистане (21,37%), Иране (22,12%), Турции (23,32%), Венесуэле (24,30%) и Аргентине (53,21%).

Самую доступную ипотеку можно оформить в Японии – всего под 1,73%. Следом идут Тайвань и Люксембург – 1,77% и 2,11%. В Казахстане ни одна льготная ипотека не может предложить ставку ниже 2%.

Рейтинг стран мира по размеру ипотечной ставки. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, именно государственные жилищные программы, направленные на определенные категории населения, по мнению иностранных экспертов, стали одной из причин сильного роста цен на жилье в стране.