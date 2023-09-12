Есть ли спрос на жилье в Казахстане

Не все казахстанцы могут позволить себе собственное жилье. Вырос ли в августе спрос на жилую недвижимость и сколько было зафиксировано сделок купли-продажи, рассказали в Бюро национальной статистики.

Несколько месяцев подряд рынок недвижимости в Казахстане переживал снижение цен. В августе эта тенденция продолжилась лишь частично.

Напомним, что по итогам месяца стоимость новостроек практически не изменилась – средняя цена за квадратный метр составила 486 364 тенге. Вторичное жилье за месяц немного подешевело (на 1,8%) – "квадрат" в августе в среднем стоил 485 633 тенге.

Что касается спроса на жилье среди населения, то здесь явно наблюдается его заметный рост. В августе казахстанцы приобрели 38 810 квартир и домов. Это самый высокий показатель с начала года. Например, месяцем ранее было зарегистрировано лишь 34 225 сделок купли-продажи.

Количество сделок купли-продажи жилья (август 2023 года). Инфографика: Бюро национальной статистики

Какое жилье покупали казахстанцы

Как и прежде, казахстанцы предпочитают приобретать квартиры, а не индивидуальные дома. В августе их было продано 28 669. Причем чаще всего приобретали 2-комнатные и 1-комнатные – 10 924 и 10 783 квартир соответственно.

При этом по 3-комнатным было зарегистрировано 5 738 сделок купли-продажи, а по 4-комнатных – лишь 1 081 сделка. Также в августе был куплен 10 141 индивидуальный дом.

Если рассматривать спрос в региональном разрезе, то окажется, что по сравнению с июлем 2023 года он вырос во всех регионах страны, кроме области Ұлытау (-3,5%).

Наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Северо-Казахстанской области (на 53%), области Жетісу (на 27,7%) и Жамбылской области (на 26,3%).

В Астане за месяц спрос вырос на 4,6%, в Шымкенте – на 3,5%, а в Алматы – сразу на 13,6%. В среднем по Казахстану количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 13,4% за месяц.

Спрос на жилье в августе 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что спрос на жилье вырос и в годовом разрезе. Количество сделок купли-продажи увеличилось на 8,8% по сравнению с августом 2022 года.

Вполне возможно, что причина такого роста кроется в том, что некоторым категориям казахстанцев в июле 2023 года разрешили изымать все свои пенсионные накопления, чтобы потратить их на лечение или на приобретение жилья.