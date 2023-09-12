Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Есть ли спрос на жилье в Казахстане

Опубликовано:

Деньги на фоне строящегося дома.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не все казахстанцы могут позволить себе собственное жилье. Вырос ли в августе спрос на жилую недвижимость и сколько было зафиксировано сделок купли-продажи, рассказали в Бюро национальной статистики.

Несколько месяцев подряд рынок недвижимости в Казахстане переживал снижение цен. В августе эта тенденция продолжилась лишь частично.

Напомним, что по итогам месяца стоимость новостроек практически не изменилась – средняя цена за квадратный метр составила 486 364 тенге. Вторичное жилье за месяц немного подешевело (на 1,8%) – "квадрат" в августе в среднем стоил 485 633 тенге.

Что касается спроса на жилье среди населения, то здесь явно наблюдается его заметный рост. В августе казахстанцы приобрели 38 810 квартир и домов. Это самый высокий показатель с начала года. Например, месяцем ранее было зарегистрировано лишь 34 225 сделок купли-продажи.

Количество сделок купли-продажи жилья (август 2023 года)
Количество сделок купли-продажи жилья (август 2023 года). Инфографика: Бюро национальной статистики

Какое жилье покупали казахстанцы

Как и прежде, казахстанцы предпочитают приобретать квартиры, а не индивидуальные дома. В августе их было продано 28 669. Причем чаще всего приобретали 2-комнатные и 1-комнатные – 10 924 и 10 783 квартир соответственно.

При этом по 3-комнатным было зарегистрировано 5 738 сделок купли-продажи, а по 4-комнатных – лишь 1 081 сделка. Также в августе был куплен 10 141 индивидуальный дом.

Если рассматривать спрос в региональном разрезе, то окажется, что по сравнению с июлем 2023 года он вырос во всех регионах страны, кроме области Ұлытау (-3,5%).

Наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Северо-Казахстанской области (на 53%), области Жетісу (на 27,7%) и Жамбылской области (на 26,3%).

В Астане за месяц спрос вырос на 4,6%, в Шымкенте – на 3,5%, а в Алматы – сразу на 13,6%. В среднем по Казахстану количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 13,4% за месяц.

Спрос на жилье в августе 2023 года
Спрос на жилье в августе 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что спрос на жилье вырос и в годовом разрезе. Количество сделок купли-продажи увеличилось на 8,8% по сравнению с августом 2022 года.

Вполне возможно, что причина такого роста кроется в том, что некоторым категориям казахстанцев в июле 2023 года разрешили изымать все свои пенсионные накопления, чтобы потратить их на лечение или на приобретение жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2036201-est-li-spros-na-zhile-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.