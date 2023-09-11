Цены на новое жилье остановились, а на вторичное снизились в Казахстане

В Казахстане зафиксировали снижение средней стоимости вторичного жилья и остановку цен на первичное. О том, как в августе менялся рынок жилой недвижимости, узнали журналисты NUR.KZ.

Не все казахстанцы могут приобрести собственное жилье. Главная причина кроется в ценах на квадратные метры. Их некоторое снижение фиксировалось в предыдущие месяцы. Например, в июле первичное жилье за месяц подешевело на 0,1%, а вторичное – на 1,7%. Однако в августе эта тенденция продолжилась не в полной мере.

Так, по данным Бюро национальной статистики, стоимость первичного жилья в Казахстане по итогам августа за месяц не изменилась. Рост был зафиксирован только в Алматы, Шымкенте и Костанае – по 0,1% в каждом регионе.

В годовом разрезе, то есть по отношению к августу 2022 года, цены на первичном рынке жилья все равно несколько выше – на 4,4%. Средняя стоимость одного квадратного метра "первички" составила 486 364 тенге.

Вторичное жилье в августе подешевело на 1,8% за месяц. Сильнее всего цены упали в Алматы – сразу на 3,5%. Следом идут Астана – на 1,9%, Усть-Каменогорск – на 0,5%, а также Шымкент – на 0,3%. В Костанае за месяц цены на вторичное жилье снизились на 0,1%.

В годовом разрезе на рынке "вторички" также было зафиксировано снижение цен – в среднем на 2,9%. Самое сильное снижение зафиксировано в Астане – сразу на 11,1% за год. В Алматы они упали на 3%, а в Усть-Каменогорске – на 1,3%.

В остальных регионах "вторичка", наоборот, за год подорожала. Сильнее всего цены поднялись в Семее – сразу на 25,3%. В августе квадратный метр в среднем стоил 485 633 тенге.

Изменение цен на вторичное жилье. Источник: Бюро национальной статистики

В зависимости от региона стоимость жилья в Казахстане может сильно отличаться. Так, например, самые дорогие квадратные метры на вторичном рынке продаются в Алматы – 583 581 тенге.

В Астане и Шымкенте цены составляют 569 739 и 428 724 тенге. А дешевле всего "вторичка" стоит в Кокшетау – 292 863 тенге.

На первичном рынке жилья в "лидерах" оказалась Астана – 587 406 тенге за квадратный метр. Далее идут Алматы – 547 076 тенге, а также Шымкент, где "первичка" стоит в среднем 448 247 тенге за "квадрат".

Самое дешевое первичное жилье продается в Жезказгане – всего 160 тыс. тенге за квадратный метр. Однако такие цены доступны только в рамках программы "Нурлы Жер".

цены на рынке жилья в Августе 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

"Особняком" в Казахстане встал рынок арендного жилья, который по итогам августа испытал рост цен на 2,3% за месяц и сразу на 17% за год.

Сейчас в среднем по Казахстану квадратный метр съемного жилья стоит около 4 831 тенге. Причем в Алматы этот ценник гораздо выше – 5 759 тенге за "квадрат".

Тараз оказался самым дешевым городом для арендаторов – всего 1 896 тенге за квадратный метр. В Астане и Шымкенте жилье сдается в среднем по 4 451 тенге и 2 803 тенге соответственно.

Таким образом, по итогам августа в стране снова наблюдается "охлаждение" рынка жилой недвижимости. Исключением остается аренда, которая становится все более недоступной для населения.