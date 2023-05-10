Жилая недвижимость подешевела в Казахстане

Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам апреля вторичное жилье продолжило дешеветь в Казахстане, а первичный рынок подхватил тенденцию. Сколько стоит жилая недвижимость в регионах страны, узнали журналисты NUR.KZ.

В прошлом году рост цен на жилье в Казахстане бил рекорды, а в текущем цены все-таки начали корректироваться. Так, по итогам марта вторичное жилье за месяц подешевело, арендное сохранило прежний уровень, а вторичное подорожало.

В апреле снижение цен было зафиксировано на всех трех рынках. Как указывается в отчете Бюро национальной статистики, по сравнению с мартом 2023 года средняя цена продажи нового жилья снизилась на 0,6%, перепродажи благоустроенного – на 1,5%, а аренды жилья – на 0,5%.

Как изменились цены на жилье за месяц

Первичный рынок, в частности, за месяц подешевел в Алматы – на целых 2,3%, в большинстве регионов сохранил цены, а в Шымкенте, Актау и Костанае подорожал – на 0,1%, 0,4% и 0,3% соответственно.

На вторичном рынке стоимость квадратных метров в апреле по сравнению с мартом снизилась в Астане (2,2%), Алматы (2,5%), Шымкенте (0,1%) и Павлодаре (0,8%). А выросла в Жезказгане (1,5%), Кокшетау (1,3%), Костанае (0,6%), Усть-Каменогорске (1,3%) и Талдыкоргане (6,8%).

Арендная плата за благоустроенное жилье за месяц подешевела в Астане (2,8%), Костанае (1,3%) и Туркестане (3,6%). А подорожала в Алматы (0,6%), Жезказгане (1,3%), Кызылорде (2,4%), Павлодаре (0,7%), Петропавловске (1,5%) и Талдыкоргане (3,1%).

Как изменились цены на жилье за год

В годовом разрезе, то есть по сравнению с апрелем 2022 года, рост все же наблюдается, но не такой большой, как год назад.

Новое жилье в среднем по Казахстану подорожало на 7,8%. В Астане рост составил 10,5%, в Алматы – 3,1%, а Шымкент оказался единственным регионом, где он оказался отрицательным – минус 0,7%.

Средняя стоимость перепродажи благоустроенного жилья за год выросла всего на 3,8%. На этом рынке снижение было зафиксировано в Астане – на 4,6%, в Алматы "вторичка" подорожала на 4,5%, а в Шымкенте – на 6,1%.

А аренда жилой недвижимости за год выросла на 27,6%. По сравнению с "бумом", произошедшим осенью прошлого года, это не так много. В Астане арендное жилье по сравнению с апрелем 2022 года подорожало на 12,5%, в Алматы – на 43,9%, а в Шымкенте – на 10,9%. В Туркестане оно подешевело на 3% за год.

Стоимость жилья в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Сколько стоит жилье в Казахстане

Средняя стоимость нового жилья в Казахстане составляет 486 150 тенге за квадратный метр. Дороже всего оно в Астане – 587 406 тенге, а дешевле всего в Жезказгане, где по программе "Нұрлы жер" первичная жилая недвижимость реализуется по 160 000 тенге за "квадрат".

Вторичное жилье в среднем по стране стоит 505 783 тенге. Самая высокая средняя цена по итогам апреля зафиксирована в Алматы – 621 693 тенге, а самая низкая в Таразе – 293 933 тенге за квадратный метр.

Средняя арендная плата среди регионов Казахстана составляет 4 654 тенге. Самый высокий и низкий показатели также наблюдаются в Алматы и Таразе – 5 435 и 1 896 тенге соответственно.

Таким образом, за месяц в среднем по стране жилье подешевело, а в годовом разрезе рост цен значительно сбавил темпы. Такое положение дел еще в прошлом году прогнозировали казахстанские эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019968-zhilaya-nedvizhimost-podeshevela-v-kazahstane/