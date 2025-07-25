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    Происшествия

      Не принимали переводы: адвокат объяснил, почему Перизат Кайрат возила деньги в китайских сумках

      Опубликовано:

      Перизат Кайрат
      Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

      Адвокат Перизат Кайрат рассказал, почему его подзащитная возила наличку. Ранее прокуроры заявили, что возила она их в китайских сумках, передает корреспондент NUR.KZ.

      По словам адвоката Асланбека Давлетьярова, сейчас Перизат Кайрат не может доказать расходы, так как у нее якобы не сохранились транспортные накладные и платежные документы.

      "В Палестину ездила и в виде товаров гуманитарную помощь отвозила. Не деньгами, товары возила, а чтобы ездить туда и наличку отвозить - куда, к кому?" - заявил Асланбек Давлетьяров.

      Журналисты также поинтересовались, почему в своих выступлениях прокуроры заявили, что Перизат Кайрат вывозила деньги в китайских сумках.

      "Дело в том, что она должна была ездить в Китай, Кыргызстан. А там продавцы требовали оплату наличкой, а не переводами. Пришлось туда возить наличку ей", - заверил адвокат.

      Он же ответил на вопрос о том, почему банки, люди, другие финансовые структуры так легко отдавали ей огромные суммы денег.

      "Дело в том, что в период паводков, сами понимаете, надо быстро, оперативно помогать пострадавшим. Люди спешили, организации спешили в своей помощи, не было времени на раздумья, на какие-то другие моменты, спешили люди помочь. У казахов есть выражение "Жақсылық жасауға кешікпе ("Не опоздай с помощью" - прим. ред.), торопились. Вот так получилось в итоге (нет документов - прим. ред.)", - заявил защитник.

      Напомним, ранее по делу Перизат Кайрат выступил свидетель, который рассказал, как деньги фонда обналичивали через десятки разных ИП. По его словам, ИП передавали свидетелю деньги в виде наличных, а он передавал их Перизат в больших китайских сумках.

      Приговор по делу Перизат Кайрат

      Напомним, сегодня Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева получили 10 и 7 лет лишения свободы с конфискацией квартир, машин и прочего имущества.

      Также их обязали возместить ущерб более 50-ти казахстанцам, которые перечисляли деньги в фонд на благотворительность, сумма составила более 1,5 млрд тенге.

      Вскоре судья разъяснил, почему назначил лишение свободы подсудимым. А адвокат Перизат Кайрат ответил на вопрос, будет ли его подзащитная подавать апелляцию.

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      Дело Перизат Кайрат
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