Заседание суда по делу Бишимбаева продлилось две минуты

Сегодня в Астане продолжилось судебное разбирательство по делу экс-министра Бишимбаева и его брата Байжанова, однако продлилось оно всего две минуты, передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание транслировалось в онлайн-режиме на YouTube-канале Верховного суда РК.

Напомним, на предыдущем заседании подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов выступили с последним словом. В своей речи Байжанов высказался о покойной Салтанат Нукеновой, что говорил экс-министр, можно прочитать здесь.

На прошлой неделе, со 2 по 4 мая проходили судебные прения, на которых выступили гособвинитель, брат Салтанат Айтбек Амангельды, адвокаты потерпевшей стороны и защитники подсудимых.

Гособвинитель Айжан Аймаганова в своей речи подчеркнула, что во время судебного процесса участники "не увидели в глазах Бишимбаева ни сожаления, ни сострадания, ни раскаяния". Об этом говорил и брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды.

Прочитать подробнее о первом дне судебных прений можно здесь.

Во второй день прений в суде выступил защитник Бишимбаева Ерлан Газымжанов. Во время своего выступления адвокат вступил в перепалку с судьей, за что получил замечание. В этот же день в суде выступила мать Бишимбаева.

Подробнее о втором дне судебных прений читайте здесь.

Третий день судебных прений начался с речи самого Бишимбаева. После него слово взял второй подсудимый Байжанов, который заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи.

После всех выступлений стороны обменялись репликами, на этом первая часть прений завершилась. Подробнее о ней можно прочитать здесь.

Вторая часть прений прошла в закрытом режиме без участия присяжных заседателей и СМИ. Именно во второй части прений стороны просили о мере наказания для подсудимых.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Ранее на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу.