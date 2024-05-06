Казахстанский юрист рассказал, кто формирует вопросы для присяжных и как они выносят приговор

Кто и как формирует вопросы для присяжных заседателей и каким образом они выносят подсудимым приговор, рассказал юрист Сергей Уткин, передает корреспондент NUR.KZ.

После того, как подсудимые сказали последнее слово, происходит формулировка вопросов для присяжных. И это самый главный момент, считает юрист Сергей Уткин.

"Судья сначала сама формулирует вопросы, а затем обсуждает их со сторонами. Их две: сторона обвинения, вместе с ней потерпевшая сторона, и сторона защиты. Они дают свои предложения к тем вопросам, которые им предложила судья.

Какие дополнительные вопросы поставить, какие переформулировать. Возможно, что одна сторона вопрос дает, а другая возражает", – объясняет процедуру юрист.

Присяжные в формировании вопросов и их обсуждении не участвуют. А в суде по делу Бишимбаева сложилась практика – если что-то обсуждают без присяжных, то это проходит в закрытом режиме, говорит Сергей Уткин. Так что зрители эту процедуру, скорее всего, не увидят.

Что касается вопросов, то ограничений по их количеству нет. Но есть достаточно жесткие требования к формулировке.

"Есть три классических вопроса: "Доказано ли, что деяние имело место быть?", "Доказано ли, что деяние совершил подсудимый?" и "Виновен ли подсудимый в совершении данного деяния?".

Но в нормативном постановлении прямо пишется, что запрещается использование терминов в составе вопросов, требующих от присяжных заседателей правовой квалификации деяния.

То есть, им нельзя специфические термины в вопросах задавать. Например, "убийство", "убийство с особой жестокостью". Таких фраз в вопросах быть не должно", – рассказывает Сергей Уткин.

Помимо трех основных вопросов, будут еще и дополнительные, говорит юрист. Например, о том, было ли совершено деяние умышленно или понимал ли подсудимый, что его действия могут привести к смерти. То есть, скорее всего будут вопросы, касающиеся прямого или косвенного умысла, считает Сергей Уткин.

Выслушав мнения сторон, судья окончательно утверждает список вопросов. При этом они могут не устраивать одну или обе стороны. Но конечное решение все равно принимает судья, говорит юрист. После судья оглашает сторонам перечень вопросов и уходит с присяжными в совещательную комнату.

"После каждому присяжному заседателю по каждому вопросу будет выдан бюллетень, в котором он должен будет написать: "да, доказано" или "нет, не доказано". Может быть, они будут обсуждать, а могут и не обсуждать, просто заполнить", – рассказывает юрист.

После судья подводит итоги на основе ответов на вопросы. Затем присяжные и судья обсуждают, есть ли смягчающие или отягчающие обстоятельства, какое наказание должно быть назначено подсудимому и некоторые другие вопросы. На них присяжные отвечают открытым голосованием. А по итогу выносят приговор.

Отметим, что на следующем судебном заседании по делу об убийстве Салтанат Нукеновой пройдет обсуждение и формулирование вопросов, подлежащих разрешению судом с участием присяжных заседателей. В это время присяжные заседатели должны будут удалиться из зала судебного заседания.

Напомним, сегодня во время последнего слова Бишимбаев попросил присяжных "быть справедливыми" при вынесении вердикта. Байжанов, в свою очередь, высказался о Салтанат Нукеновой и попросил прощения у ее семьи.