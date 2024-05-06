Дело Бишимбаева: защита экс-министра намерена судиться со СМИ

Адвокат Назкен Кусаинова в кулуарах суда сегодня заявила, что защита экс-министра Куандыка Бишимбаева намерена судиться со СМИ в части освещения процесса, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат Куандыка Бишимбаева Назкен Кусаинова поинтересовалась у журналистов, как они освещали этот процесс.

"Вы сами как освещали этот процесс? Вы освещали с двух сторон?

Понятно, обе стороны, но вы же выкладывали так, как вам удобно. Потому что на протяжении полугода только и делают, что очерняют нас", - заявила она.

По словам Кусаиновой, очень много времени понадобится, чтобы выяснить, кто заказчик и кто этим занимается.

"Если я не обладаю точной информацией, я не могу что-либо говорить. Когда конкретно у меня на руках будет информация, я об этом освещу, этим занимаются люди, которые выясняют, кто занимался очернением и вообще этой информационной борьбой против семьи Бишимбаевых. По этому поводу собирается информация, материалы собираются. После процесса обязательно мы будем этим заниматься", - добавила Назкен Кусаинова.

Журналисты уточнили, будут ли защитники судиться.

"Обязательно", - заявила адвокат.

Сегодня на суде подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов выступили с последним словом.

Заседание прошло без участия гособвинителя Айжан Аймагановой, адвокатов потерпевшей стороны Жанны Уразбаховой, Алии Умаровой, Дамира Ишмаметова, адвоката Бишимбаева Балашова и адвоката Байжанова - Секерова.

В своей речи Байжанов высказался о покойной Салтанат Нукеновой, что говорил экс-министр, можно прочитать здесь.

Следующее заседание состоится 10 мая в 10:00.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Ранее на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу.