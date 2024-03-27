Заявление по процессу над Бишимбаевым сделали в Верховном суде

В Астане началось закрытое заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева - на нем проходит отбор кандидатов в присяжные заседатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщила завотделом коммуникаций Верховного суда РК Перизат Садуакас на своей , на заседании будет сформирована коллегия присяжных заседателей в количестве 12 человек - 10 основных и 2 запасных.

"Хочу отметить, что суд Республики Казахстан в первую очередь нацелен на рассмотрение дел на основе соблюдения принципов законности, равенства всех перед законом и судом, равноправия сторон и гласности.

Как вам известно, учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Бишимбаева, принято решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по данному делу.

Таким образом, через онлайн-трансляцию любой желающий, в том числе и СМИ, может наблюдать за ходом данного судебного процесса.

Данное решение подтверждает, что судебное разбирательство было и будет проходить открыто и прозрачно", - написала Садуакас.

Она напомнила, что на предварительном слушании из-за большего количества участников процесса и желающих присутствовать на нем дополнительно были организованы два зала, где велась онлайн-трансляция заседания.

В Верховном суде также отметили, что после отбора присяжных на официальных источниках ВС будут опубликованы дата и время проведения следующего судебного заседания в открытом режиме с участием СМИ.

После этого будет опубликован пресс-анонс со ссылкой на онлайн-трансляцию открытых судебных заседаний по делу.

Все желающие и представители СМИ могут наблюдать за ходом процесса", - заверили в суде.

При этом в Верховном суде напомнили журналистам, что фото- и видеосъемка коллегии присяжных заседателей запрещена.

"В целях ограждения присяжных от возможного давления, в том числе от того, чтобы их личности не были раскрыты, фото- и видеосъемка коллегии присяжных заседателей запрещена", - говорится в посте.

Напомним, 11 и 12 марта в Астане состоялось предварительное слушание по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве Салтанат Нукеновой.

Процесс по данному резонансному делу привлек внимание журналистов всех СМИ Казахстана. Десятки представителей СМИ собирались освещать данный процесс из зала суда.

Слушание проходило в открытом режиме, однако журналистам попасть в зал не удалось. Причем об этом стало известно прямо перед процессом. В суде такое решение оправдали большим количеством участников процесса.

Позже министр культуры и информации РК Аида Балаева отреагировала на ситуацию с недопуском журналистов и заявила, что в будущем представителям СМИ будут обеспечены места в зале суда.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева - экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

В первый день предварительного слушания прокурор зачитала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой.

Сам Бишимбаев заявил, что обвинение ему понятно, но свою вину он не признает. Кроме того, он попросил, чтобы его судили присяжные. А его адвокат и вовсе попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений. Судья Айжан Кульбаева не удовлетворила ходатайства адвокатов Бишимбаева, однако удовлетворила просьбу о проведении суда с участием присяжных.