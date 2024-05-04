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Стало известно, когда Бишимбаев и Байжанов выступят с последним словом

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Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев
Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев. Фото: t.me/Jogargy_sot

Экс-министр Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов выступят в суде с последним словом в понедельник, 6 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда Казахстана, последнее слово подсудимых состоится 6 мая в 10:00.

Сегодня после окончания прений сторон суд заслушал реплики

"Далее суд перешел ко второй части прений без участия присяжных заседателей (согласно статье 651 УПК, прения сторон в суде с участием присяжных заседателей состоят из двух частей).

Во второй части прений сторонами изложены позиций по вопросам квалификации действий подсудимых, назначения наказания и гражданского иска", - говорится в сообщении суда.

Ранее мы подробно рассказывали, как прошел третий день судебных прений по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева.

Почитать об итогах первого дня судебных прений, можно здесь, а об итогах второго дня судебных прений - здесь.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат.

На прошлой неделе в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2096015-stalo-izvestno-kogda-bishimbaev-i-bayzhanov-vystupyat-s-poslednim-slovom/

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