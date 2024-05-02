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Байжанов не признал вину в укрывательстве убийства Салтанат Нукеновой

Опубликовано:

Бахытжан Байжанов
Бахытжан Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

Подсудимый по делу о гибели Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов не признал вину в укрывательстве преступления. Об этом он сообщил на заседании суда, передает корреспондент NUR.KZ.

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На прошлом заседании прокурор заявил о том, что хочет изменить обвинение Байжанову. Гособвинитель озвучил новый обвинительный акт.

На сегодняшнем заседании суда защитник Байжанова Секеров заявил о том, что сторона защиты не возражает о приобщении обвинительного акта, но выражает несогласие в части укрывательства. Сам Байжанов с ним согласился.

"Я поддерживаю своего защитника, не согласен с укрывательством. Я не укрывал преступление", - заявил он.

Судья удалилась в совещательную комнату, после чего сообщила, что в случае частичного отказа гособвинителя и потерпевшего от обвинения суд прекращает дело в той части, в которой отказалась сторона обвинения. Согласие потерпевшего на отказ от обвинения при этом не требуется.

Судья постановила прекратить производство по делу по статье 434 в отношении Байжанова. При этом стороной обвинения была предоставлена новая формулировка обвинения - она касается только Байжанова.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Напомним, суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие.

Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них.

Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

К слову, на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления. В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094482-bayzhanov-ne-priznal-vinu-v-ukryvatelstve-ubiystva-saltanat-nukenovoy/

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