Дело об убийстве Салтанат Нукеновой: что изменилось в обвинительном акте в отношении Байжанова

Прокурор сегодня в ходе судебного процесса сообщил, что изменилось в обвинительном акте в отношении Байжанова, который является вторым подсудимым по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее прокурор заявил о том, что хочет изменить обвинение Байжанову.

"Органом уголовного преследования подсудимому Байжанову вменяется совершение уголовного правонарушения по статьям 432 и 434 УК РК. Статья 434 УК РК предусматривает недонесение о совершенном особо тяжком преступлении, преступление характеризуется бездействием – пассивной формой поведения, которая заключается в недонесении о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении.

Важным условием является то, что сведения достоверно известны виновному. Достоверно известными считаются сведения, полученные из таких источников, характер которых создает у лица уверенность в их истинности", – говорит гособвинитель Саяхат Нурбеков.

Он отметил, что лицо не может быть привлечено за недосенение о преступлении, совершенном другим лицом, если они оба являются соучастниками другого уголовного правонарушения, совершенного в этот же период, если лицо своим сообщением о преступлении может изобличить самого себя.

Прокурор добавил, что сторона обвинения отказывается от обвинения в отношении Байжанова в части 434 статьи УК РК и попросил продолжить рассмотрение уголовного дела по статье 432 УК РК.

"Укрывательство преступления является одной из форм противодействия осуществления правосудия. Байжанов, не предпринимая мер по разоблачению лица, совершившего преступление, совершил преступное деяние, направленное на сокрытие особо тяжкого преступления, которого не было обещано заранее.

9 ноября 2023 в 10.00 Байжанов, узнав, что ночью было избиение, по указанию Бишимбаева прибыл в ресторан и прошел в вип-кабинку, где находились Бишимбаев и Нукенова. Бишимбаев попросил, чтобы никто не заходил и попросил принести одеяло. Далее, забрав одеяло из раздевалки, Байжанов занес их в вип-кабинку и увидел Нукенову в бессознательном состоянии в позе полулежа, нехарактерной здоровому человеку, откинув голову назад с множественными травмами на лице и других видимых частях тела, полуобнаженной, в верхней одежде, она издавала неестественный хрип", – рассказал прокурор.

По его словам, Байжанов заметил беспорядок внутри кабинки, повреждения двери, разбитую посуду, вырванные волосы, кровь и понял, что Бишимбаев в очередной раз избил Нукенову.

"В 10.22 получив сообщение от администратора о прибытии сотрудника СГО для осмотра ресторана Байжанов дал указание не запускать его, тем самым пытался организовать препятствие сотруднику госоргана пройти в ресторан с целью укрытия преступления.

Далее в 11.10 Байжанов, в целях недопущения посторонних лиц в вип-кабинку, где находились Бишимбаев и Нукенова, покрывая своего родственника, перекрыл самолично вход в вип-кабинку деревянным ящиком с цветами. Кроме того, попросил управляющую ресторана принести в ресторан женскую одежду, которую занес в вип-кабинку.

В 13.17 Бишимбаев поручил Байжанову распустить персонал ресторана и закрыть его. Для этого Байжанов, зная, что в соседнем здании находятся представители делегации, и действуя с прямым умыслом на укрывательство преступления, дал команду управляющей без указания причины закрыть ресторан, распустить персонал и закрыть вход", – сообщил гособвинитель.

В 13.21 после поступления сообщения от Бишимбаева об удалении всех записей с камер, зная о наступлении смерти Нукеновой, Байжанов для сокрытия следов преступления поручил администратору удалить все записи с видеокамер всего "Гастроцентра", отмечает он.

"Молдакаш, не осведомленный о совершенных преступлениях, удалил все записи и выключил камеры. Байжанов начал предпринимать активные действия по поручению Бишимбаева, найдя iPhone 15 Pro Max Нукеновой в автомобиле Бишимбаева, заехал в фитнес-центр, где простоял 5-10 минут, затем поручил своему помощнику отвезти мобильный телефон в квартиру Бишимаева и привезти одежду Нукеновой в ресторан.

На протяжении дня Байжанов неоднократно заходил в кабинку, где видел Нукенову, лежащую в одном и том же положении неподвижно и без признаков живого человека. Байжанов звонил врачу Сарсенбаеву, который сказал вызвать скорую помощь, но Байжанов не предпринял меры для оказания помощи.

Вместо этого Байжанов, осознавая, что имеется реальная угроза разоблачения преступления, скрывая улики, принял меры для укрывательства путем закрытия заведения, роспуска сотрудников ресторана, удаления видеозаписей, далее перевозил телефон Нукеновой, неоднократно привозил одежду в ресторан. Таким образом, Байжанов совершил преступление предусмотренное статьей 432 УК РК", – добавил прокурор.

Саяхт Нурбек попросил суд принять новую формулировку обвинения в отношении Байжанова.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.