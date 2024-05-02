"Он увидел, что звонят в скорую, и включил актерское мастерство": адвокат о криках Бишимбаева в день смерти Салтанат

Во время речи на прениях в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова отметила актерское мастерство Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат Уразбахова напомнила, что адвокаты Бишимбаева просили неоднократно включить запись звонка в скорую помощь в день смерти Салтанат.

"Вспомним запись звонка в скорую помощь. Защита Бишимбаева настаивала, чтобы мы прослушали ее. Я сначала не придала этому значение, а уже потом в суде я поняла, для чего они просили неоднократно включить данную запись - чтобы вы услышали, как театрально он выкрикивает: "Салта, Салта, она умерла".

Это было последнее показательное выступление Бишимбаева. Заранее спланированное. Он увидел, что Байжанов звонит в скорую помощь, эти жалкие попытки реанимировать уже мертвого человека, и понимал, что дальше в суде ему понадобятся доказательства его якобы невиновности.

А что ему можно в этот момент использовать? Ведь Байжанов уже звонит в скорую помощь. И он решил включить все свое актерское мастерство, и на этих записях мы это слышим: "Салта, Салта". Он попросил своих защитников приобщить это к материалам дела, чтобы вас всех снова ввести в заблуждение, чтобы вы поверили и сочувствовали этому горюющему человеку, вдовцу, который потерял свою жену", - заявила защитник.