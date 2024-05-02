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"За Салтанат – пожизненное": адвокат Бишимбаева попросил удалить людей в футболках

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Зал суда
Зал суда. Скриншот: youtube.com/Верховный суд РК

До прихода присяжных заседателей в суде по делу Бишимбаева его адвокат выступил против присутствия в зале людей в футболках с надписью "За Салтанат - пожизненное", передает корреспондент NUR.KZ.

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"В зале судебного заседания присутствую люди, у которых на майках агитационные записи - "За Салтанат пожизненно". Я прошу удалить данных людей из сала суда, так как они сидят прямо напротив присяжных и могут вызвать у них предубеждение", - заявил адвокат Бишимбаева.

Однако сторона обвинения не согласилась с его доводами.

"Конституционное право каждого гражданина - выражать свое мнение. Цензура любая по статье 20 Конституции запрещена. Гласность данного заседания - открытая по запросу самого Бишимбаева. Любой человек может носить одежду, которую он считает нужным. Прошу отклонить данное ходатайство", - сообщила адвокат потерпевшей стороны.

Сторону обвинения поддержала и прокурор.

"Процесс у нас гласный, публичный, люди у нас могут согласно Конституции выражать мнение в любой форме - поэтому то, что они одели футболки… я, честно говоря, особо и не вижу, никого нет в этих футболках. Я считаю, нет необходимости удовлетворять", - сказала прокурор.

С доводами стороны Бишимбаева не согласилась и судья.

"Суд считает необходимым в удовлетворении ходатайства со стороны защиты отказать, поскольку суд не в праве указывать лицам, участвующим в процессе, в какой одежде они должны явиться в суд. За исключением участников процесса", - сообщила судья.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093018-za-saltanat-pozhiznennoe-advokat-bishimbaeva-poprosil-udalit-lyudey-v-futbolkah/

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