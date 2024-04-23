Суд над Бишимбаевым: как прошло заседание от 23 апреля

Сегодня в столичном суде состоялось очередное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. На суде был исследован телефон подсудимого Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодняшнее заседание суда началось с исследования телефона подсудимого Бишимбаева, к которому он дал пароль в понедельник. На предыдущих заседаниях на прошлой неделе он отказался это делать, заявив, что якобы важные данные на его телефоне могут быть утеряны.

Сегодня судья Айжан Кульбаева обнаружила в скрытой папке видеофайлы личного характера. Подсудимый Бишимбаев попросил не показывать их.

"Это личные видео, про которые я говорил ранее в показаниях. Вы убедились, что их много. Я хотел попросить: можно их не демонстрировать?" - попросил Бишимбаев.

Судья согласилась не показывать видео, объяснив, что они личного характера.

Помимо этого, были озвучены переписки между Салтанат и Бишимбаевым. В переписке Салтанат называла его нарциссом, но признавалась, что любит его и хочет построить крепкую семью.

Позже выяснилось, что в день смерти Салтанат Бишимбаев переписывался с девушкой, подписанной в телефоне как "Юля Супер". Он спрашивал у нее, свободна ли она сегодня.

Вместе с тем была озвучена переписка Бишимбаева с ясновидящей по имени Гульнар, у которой Бишимбаев интересовался состоянием Салтанат.

Также во время исследования телефона Куандыка Бишимбаева судья зачитала его переписку с семейным психологом из России.

В сообщениях психолог отмечала, что Бишимбаев обсуждал во время сессии тему нарциссизма, который проявляется в желании самоутверждения, контроля идеальности себя и других.

Судья Айжан Кульбаева зачитала историю денежных переводов Куандыка Бишимбаева - были озвучены суммы, которые он переводил Салтанат Нукеновой, и которые получал от Бахытжана Байжанова.

Кроме того, в суде допросили Гульнару Насырбекову, которая 9 ноября приезжала к Бишимбаеву на встречу в ресторан BAU. Она сообщила, что с Бишимбаевым они являются одноклубниками по фитнесу, а также в гольф-клубе.

Свидетель заявила, что за время разговора Бишимбаев выходил раза три и "был в нормальном состоянии". Вместе они находились в общей сложности полтора часа, примерно с 15:30 до 17:00.

Гульнара Насырбекова в своих показаниях также объяснила сообщение с текстом "Ты пахнешь розами", которое в тот день отправила Бишимбаеву.

Также 23 апреля заявление по делу Бишимбаева сделал Раимбек Баталов.

"Я до последнего не хотел комментировать тему судебного процесса Бишимбаева. Но поток чудовищной грязи, порочащий мое имя, вынуждает меня сделать заявление.

Хочу сказать, что прозвучавшее из уст обвиняемого в чудовищном преступлении в мой адрес является откровенным бредом", - заявил Баталов.

Добавим, в понедельник в суде был также исследован телефон Бишимбаева. Судья включила видеофайлы, датированные 9 ноября - днем убийства Салтанат Нукеновой. На кадрах слышно, как мужчина, голосом, похожим на голос Бишимбаева, требует от Салтанат признаться в интимной связи с другим мужчиной. Девушке приходится поклясться "будущими детьми". На одном из видеофайлов слышны шорохи и непонятные шумы.

Видеоролик шокировал адвокатов потерпевшей стороны и довел до слез ее брата - Айтбека Амангельды.

Бишимбаев признался, что сам снимал это видео, и заявил, что таким образом хотел унизить Салтанат. При этом даже после просмотра ролика Бишимбаев не стал признавать свою вину в убийстве с особой жестокостью.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.