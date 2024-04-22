Брат Салтанат Нукеновой заплакал во время просмотра видео с телефона Бишимбаева

Брат Салтанат Нукеновой заплакал во время просмотра видео с телефона Куандыка Бишимбаева. Кадры в зале суда показали стороне обвинения, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с телефона Бишимбаева показали стороне обвинения. В том числе брату Салтанат Нукеновой Айтбеку Амангельды.

Напомним, что на видеофайлах мужчина, голосом, похожим на голос Бишимбаева, требует от девушки признаться в интимной связи с другим мужчиной. Девушке приходится поклясться "будущими детьми". Судья сообщила, что видеофайлы датированы 9 ноября. На одном из видеофайлов слышны шорохи и непонятные шумы.

Айтбек Амангельды и адвокаты во время просмотра видео с телефона Бишимбаева. Скриншот: youtube.com/Верховный суд РК

Во время просмотра этих видео брат погибшей не смог сдержать слез. От жутких видеокадров он несколько раз закрывал руками глаза. Большую часть времени просмотра файлов Айтбек Амангельды просидел в слезах, закрывая руками рот.

Не по себе от видеокадров стало и адвокату потерпевшего. Жанна Уразбахова тоже не смогла сдержать эмоций во время просмотра видео.

Напомним, на прошлом судебном заседании должны были исследовать телефон Куандыка Бишимбаева, однако подсудимый отказался дать суду пароль от своего телефона. А сегодня стало известно, что сотрудники КНБ в ходе досудебного расследования не смогли обойти код-пароль с телефона Куандыка Бишимбаева. Об этом рассказала судья.

Во второй половине дня Бишимбаев все-таки дал пароль от телефона судье.

Напомним, сегодня СМИ вновь разрешили освещать процесс из зала суда. После стало известно, что Ксения Собчак прилетела на суд по делу Бишимбаева в Астане.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.