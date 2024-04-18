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Бишимбаев отказался дать суду пароль от своего телефона

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Куандык Бишимбаев в суде
Куандык Бишимбаев в суде. Фото: t.me/Jogargy_sot

Сегодня в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой перешли к исследованию телефона Куандыка Бишимбаева. Однако Бишимбаев отказался дать суду пароль от своего телефона, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня после осмотра содержимого телефона подсудимого Байжанова очередь перешла к Куандыку Бишимбаеву. Однако он заявил, что сообщит пароль только своему адвокату.

"Я хотел сказать, что предоставлю пароль только своему защитнику. Если сторона обвинения не может вскрыть и предоставить как свое доказательство, я хочу предоставить как доказательство своей защиты. И пароль предоставлю только своему адвокату", – сказал Бишимбаев.

Но судью такой вариант не устроил. Она предложила в таком случае не озвучивать пароль, а написать его на листке.

"Когда дело будет направлено в другие инстанции, исследовать его (телефон – прим. авт.) не смогут. Напишите пароль на конверте, телефон с конвертом будет в уголовном деле", предложила судья Айжан Кульбаева.

В это время потерпевший Айтбек Амангельды сообщил, что защитник Бишимбаева убрал телефон под стол "и там что-то делал". Судья потребовала передать ей телефон для того, чтобы он был предметом исследования. Но пароль Бишимбаев все также отказывался называть кому-либо кроме своего адвоката.

"Как вы хотите, чтобы телефон был половинчато осмотрен? В апелляции, кассации как это будет исследоваться, вы представляете? Давайте сделаем так – верните телефон. Если вы не желаете предоставлять пароль, чтобы он находился в материалах дела, будет считаться что он не был исследован", заключила судья.

После Айжан Кульбаева объявила перерыв, чтобы адвокат Бишимбаева смог переговорить со своим подзащитным.

Но после перерыва адвокат Бишимбаева заявил, что, озвучив пароль, якобы могут утратиться важные данные с телефона.

"Телефон Салтанат исследовался в полном объеме, вся ее жизнь стала достоянием общественности. Ее нет в живых, она не может защитить свои личные данные. Настаиваю, чтобы он дал пароль всем, чтобы суд мог его исследовать", сказала адвокат потерпевшего.

А адвокат Вранчев заявил: "То, что, находясь в суде, будет произведена утрата – это камень в огород суда". Свое несогласие выразил и прокурор.

"Бишимбаев утверждал, кричал, что он даст пароль и "вы все увидите переписки, какой она была", сказал прокурор.

"Будьте последовательны. Вы говорили, что вы дадите код с телефона, все увидят вашу переписку, что вы невиновны. Столько раз высказывались, а сейчас, надо полагать, вы свою позицию поменяли и не готовы давать код, я правильно поняла?" – спросила судья.

На это Бишимбаев повторил, что даст пароль от телефона только своему адвокату.

"Поскольку Бишимбаев отказывается передавать суду код от телефона, тогда переходим к дальнейшему исследованию уголовного дела", заключила судья.

Отметим, ранее был исследован телефон подсудимого Байжанова. Сегодня в зале суда зачитали его переписку с Салтанат Нукеновой, а также с домработницей. Последняя сфотографировала квартиру Бишимбаева и написала Байжанову: "Все в крови – отмывали как могли".

Также в переписке Байжанова с администратором ресторана BAU прокурор нашел видео из VIP-кабинки заведения от 21 октября – на нем работница снимает заваленную разбитой посудой комнату и говорит, что там же разбросаны вещи Салтанат. По словам Байжанова, в этот день между Салтанат и Бишимбаевым была ссора – по его мнению, погром в кабинке устроил Бишимбаев.

Помимо этого, сегодня в суде в качестве свидетеля выступил врач, которому в день смерти девушки звонил брат Куандыка Бишимбаева - Бахытжан Байжанов.

А Бишимбаев ответил, почему в VIP-кабинке не было отпечатков Нукеновой на стаканах и фужерах, хотя супруги выпивали вместе.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца.

Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям убийство и истязание, а его брата в укрывательстве преступления.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Вину он не признал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086937-bishimbaev-otkazalsya-dat-sudu-parol-ot-svoego-telefona/

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