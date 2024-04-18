Сегодня в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой перешли к исследованию телефона Куандыка Бишимбаева. Однако Бишимбаев отказался дать суду пароль от своего телефона, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня после осмотра содержимого телефона подсудимого Байжанова очередь перешла к Куандыку Бишимбаеву. Однако он заявил, что сообщит пароль только своему адвокату.

"Я хотел сказать, что предоставлю пароль только своему защитнику. Если сторона обвинения не может вскрыть и предоставить как свое доказательство, я хочу предоставить как доказательство своей защиты. И пароль предоставлю только своему адвокату", – сказал Бишимбаев.

Но судью такой вариант не устроил. Она предложила в таком случае не озвучивать пароль, а написать его на листке.

"Когда дело будет направлено в другие инстанции, исследовать его (телефон – прим. авт.) не смогут. Напишите пароль на конверте, телефон с конвертом будет в уголовном деле", – предложила судья Айжан Кульбаева.

В это время потерпевший Айтбек Амангельды сообщил, что защитник Бишимбаева убрал телефон под стол "и там что-то делал". Судья потребовала передать ей телефон для того, чтобы он был предметом исследования. Но пароль Бишимбаев все также отказывался называть кому-либо кроме своего адвоката.

"Как вы хотите, чтобы телефон был половинчато осмотрен? В апелляции, кассации как это будет исследоваться, вы представляете? Давайте сделаем так – верните телефон. Если вы не желаете предоставлять пароль, чтобы он находился в материалах дела, будет считаться что он не был исследован", – заключила судья.

После Айжан Кульбаева объявила перерыв, чтобы адвокат Бишимбаева смог переговорить со своим подзащитным.

Но после перерыва адвокат Бишимбаева заявил, что, озвучив пароль, якобы могут утратиться важные данные с телефона.

"Телефон Салтанат исследовался в полном объеме, вся ее жизнь стала достоянием общественности. Ее нет в живых, она не может защитить свои личные данные. Настаиваю, чтобы он дал пароль всем, чтобы суд мог его исследовать", – сказала адвокат потерпевшего.

А адвокат Вранчев заявил: "То, что, находясь в суде, будет произведена утрата – это камень в огород суда". Свое несогласие выразил и прокурор.

"Бишимбаев утверждал, кричал, что он даст пароль и "вы все увидите переписки, какой она была", – сказал прокурор.

"Будьте последовательны. Вы говорили, что вы дадите код с телефона, все увидят вашу переписку, что вы невиновны. Столько раз высказывались, а сейчас, надо полагать, вы свою позицию поменяли и не готовы давать код, я правильно поняла?" – спросила судья.

На это Бишимбаев повторил, что даст пароль от телефона только своему адвокату.

"Поскольку Бишимбаев отказывается передавать суду код от телефона, тогда переходим к дальнейшему исследованию уголовного дела", – заключила судья.

Отметим, ранее был исследован телефон подсудимого Байжанова. Сегодня в зале суда зачитали его переписку с Салтанат Нукеновой, а также с домработницей. Последняя сфотографировала квартиру Бишимбаева и написала Байжанову: "Все в крови – отмывали как могли".

Также в переписке Байжанова с администратором ресторана BAU прокурор нашел видео из VIP-кабинки заведения от 21 октября – на нем работница снимает заваленную разбитой посудой комнату и говорит, что там же разбросаны вещи Салтанат. По словам Байжанова, в этот день между Салтанат и Бишимбаевым была ссора – по его мнению, погром в кабинке устроил Бишимбаев.

Помимо этого, сегодня в суде в качестве свидетеля выступил врач, которому в день смерти девушки звонил брат Куандыка Бишимбаева - Бахытжан Байжанов.

А Бишимбаев ответил, почему в VIP-кабинке не было отпечатков Нукеновой на стаканах и фужерах, хотя супруги выпивали вместе.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца.

Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Вину он не признал.