Бишимбаев все-таки дал пароль от телефона судье

Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой, принял решение предоставить пароль от телефона суду. Об этом сообщил его адвокат во время заседания, передает NUR.KZ.

"Бишимбаев согласен предоставить пароль - ну, вынужден уже сделать так, чтобы суд исследовал его телефон", - заявил адвокат Ерлан Газымжанов.

Сторона обвинения и адвокаты потерпевших поддержали ходатайство. Между тем, представитель потерпевшего Игорь Вранчев попросил проверить IMEI код телефона.

"Я прошу сверить IMEI код телефона, который находится у вас, а также проверить его на предмет последних удалений из него, поскольку после судебного заседания, которое прошло в четверг, мы обозревали, что телефон находился у стороны защиты, нам непонятно, что делала сторона защиты с ним под столом", - заявил адвокат.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.