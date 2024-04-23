"Как избавиться от нарциссизма": переписку Бишимбаева с психологом зачитали в суде

Во время исследования телефона Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве Салтанат Нукеновой, судья зачитала его переписку с семейным психологом, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе переписки от 18 апреля стало известно, что консультация с российским психологом стоила 8 тысяч рублей, а разговор с Бишимбаевым длился один час. После беседы с подсудимым психолог рекомендует ему подписаться на ее канал об отношениях и их границах, написав: "Как раз по той теме, что мы с вами обсуждаем".

19 апреля психолог дает обратную связь по прошедшей встрече.

"На этой встрече мы с вами начали обсуждать тему отношений. Несмотря на прекрасные личные отношения есть чувство тревоги. Ваш запрос на работу - разобраться в личных отношениях и в себе. Ваши достижения - вы позаботились о себе, пришли на терапию, вы большой молодец. Мои рекомендации - посещать регулярно психолога, порефлексировать на тему отношений - почему мне в них бывает дискомфортно, могу ли я принять прошлые отношения жены, как бы мне хотелось выстраивать эти отношения", - пишет Бишимбаеву психолог.

После Бишимбаев отправляет скриншот об оплате, а психолог Герасимова делится еще одной обратной связью.

"На этой встрече мы с вами обсудили тему нарциссизма - он проявляется в желании самоутверждения, контроля идеальности себя и других. Сделать упражнение на самоценность - ромашка. Ваш запрос на эту сессию - как избавиться от нарциссизма.

Ваши достижения - вы открыто говорите о своих переживаниях, спасибо за это. Много думаете, как можно менять свое поведение - супер. Мои рекомендации - стараться идти к принятию собственной неидеальности, понять, что ваша уникальность как раз в ошибках, разных эмоциях, проявлениях и т.д.", - пишет психолог.

Далее Бишимбаев отправляет психологу скриншот переписки с Салтанат. Там он пишет следующее:

"Я думаю все эти дни о наших отношениях (...) Я понимаю твое состояние и свои ошибки, сожалею, что все светлое, что у нас было, я неосознанно свожу на нет. Понял, как тебе тяжело и сложно. Понимаю чувство боли, отчаянья и растерянности.

Не виню и не обижаюсь на твой отъезд, наверное, у тебя не было другого выбора. Многое из твоих чувств, просьб мне стали понятно. Я приложу усилия, чтобы восстановить доверие, душевный комфорт и любовь. Возвращайся, пожалуйста", - пишет Бишимбаев Салтанат.

Ответ Салтанат на это сообщение Бишимбаев также пересылает психологу.

"Я тоже смотрю на фото и сердце болит. Я люблю тебя, ценю все, что ты для меня делаешь, старания твои тоже вижу. Нам надо научиться быть опорой друг для друга, а не воевать, как два дурака. Я тоже буду стараться над собой, выполнять, что ты просишь, потому что для меня важно твое спокойствие и счастье. Мне хочется верить, что ты тоже желаешь для меня счастья, и, что все наладится у нас", - пишет Салтанат.

После Бишимбаев пишет Нукеновой, что прочитал очень много про нарциссов, и понимает, как ей тяжело. Далее он признает за собой "такое поведение" и просит совместную сессию для них с Салтанат.

После, судя по переписке, прошла семейная консультация супругов с психологом, которая пишет краткое резюме встречи.

"Мой вывод: одна из причин - похожая детская травматизация, которая толкает к слиянию друг друга, поэтому важно устанавливать границы.

Со стороны Куандыка, хочется: чтобы Салтанат готовила ужин пять дней в неделю плюс присутствовала на нем. Хочется, чтобы Салтанат следила за вещами. Хочется, чтобы больше делилась своими общими перемещениями. Хочется, чтобы снизила градус эмоциональности при конфликтах, вела себя более сдержанно", - пишет психолог.

Кроме того, психолог пишет и о желаниях со стороны Салтанат.

"Хочется, чтобы снизил критику, эмоциональное давление, так как это вызывает негативные эмоции и ранит. Мои рекомендации - стараться обоим выстраивать свои личные границы, составлять свой собственный режим дня с личными приоритетами", - сообщает психолог.

Отметим, ранее Бишимбаев высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова, и о том, как просил ее походить к психологу.

Также во время своих показания в суде Бишимбаев ответил, требовалась ли ему самому психологическая помощь.

Напомним, в зале суда продолжают исследовать телефона Куандыка Бишимбаева. Сегодня судья зачитала скриншоты его переписки с погибшей Салтанат Нукеновой. Бишимбаев ответил, почему Нукенова называла его нарциссом в переписке.

Также судья озвучила информацию о его звонках 9 ноября, в день смерти Нукеновой. Бишимбаев рассказал, о чем он говорил с ясновидящей. На это судья Айжан Кульбаева отметила, что не понимает логику Бишимбаева.

Помимо этого, в суде сегодня зачитали переписку Бишимбаева в день смерти Салтанат с другими женщинами.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.