Раимбек Баталов сделал заявление по делу Бишимбаева

Казахстанский бизнесмен Раимбек Баталов сделал заявление по делу Куандыка Бишимбаева – он призвал не верить распространяемым слухам, передает NUR.KZ.

Раимбек Баталов опубликовал заявление на своей странице в Instagram.

"Друзья, я до последнего не хотел комментировать тему судебного процесса Бишимбаева. Но поток чудовищной грязи, порочащей мое имя, вынуждает меня сделать заявление.

Хочу сказать, что прозвучавшее из уст обвиняемого в чудовищном преступлении в мой адрес является откровенным бредом. Это безумная ложь. Призываю вас не верить в это вранье. Представителей СМИ и блогеров – не распространять недостоверную информацию.

И мне очень жаль, что родным и близким Салтанат, столкнувшимся с таким горем, приходится защищать и отстаивать честь своей дочери. Это ужасно.

Я приношу свои искренние соболезнования семье Нукеновых", – сказал бизнесмен.

Напомним, ранее супруга Раимбека Баталова Ленара комментировала слухи вокруг ее семьи, появившиеся после одного из высказываний Куандыка Бишимбаева.

"Такое ощущение было, что рассматривается не дело в суде, а идет передача "Пусть говорят", – заявляла она.

Тогда Бишимбаев заявлял, рассказывая о жизни с Салтанат Нукеновой, что через несколько дней после одной из ссор погибшая сказала ему, что у него в кабинете было фото человека, с которым она несколько лет якобы имела любовные отношения.

"Он на 20 лет старше ее, четверо детей, известный в Казахстане человек", – говорил Бишимбаев, добавив, что звали этого мужчину Раимбеком.

Напомним, что в Астане продолжается судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – уже второй день продолжают исследовать телефон подсудимого.

Ранее сегодня в суде зачитали переписку Бишимбаева с психологом. Также судья зачитала скриншоты его переписки с погибшей Салтанат Нукеновой. Бишимбаев ответил, почему Нукенова называла его нарциссом в переписке.

Далее была озвучена информация о его звонках 9 ноября, в день смерти Нукеновой. Бишимбаев рассказал, о чем он говорил с ясновидящей. На это судья Айжан Кульбаева отметила, что не понимает логику Бишимбаева.

Помимо этого, в суде сегодня зачитали переписку Бишимбаева в день смерти Салтанат с другими женщинами.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.