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Бишимбаев признал, что унижал Нукенову и сам снимал найденное в его телефоне видео

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Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

Сегодня в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой показали видео из телефона Куандыка Бишимбаева. Он признал в суде, что сам снимал найденное в его телефоне видео, передает NUR.KZ.

На вопрос судьи, он ли снимал видео, Бишимбаев признался, что да. На уточняющий вопрос, вспомнил ли он, Бишимбаев ответил "я не вспомнил, но я увидел, что это я снимал".

На вопрос об окровавленной рубашке он ответил, что это его рубашка, на которую текла кровь из носа Нукеновой. Он также добавил, что Салтанат уснула на последнем видео.

На вопрос о том, зачем он снимал видео, Бишимбаев ответил, что хотел унизить ее.

"Будет выглядеть странно, но я был доведен до такого состояния, когда плохо, мне хотелось тоже ответить ей унижением на унижение... Обматерила, выкинула все, что я ей подарил, смыла в унитаз, на протяжении шести часов это все накапливалось. И в 7.16, когда мы вышли из лифта, она обматерила, и у меня видимо уже не осталось психических сил себя держать", – говорит Бишимбаев.

"Вы подтверждаете факт того, что унизили ее?" спросила судья.

"Ну в этот момент на видео да. И видно, что те обстоятельства, которые были до брака, что в разных сложных ситуациях вылазили, стали как фон наших отношений. Я, честно говоря, не могу понять, объяснить свое поведение. Просто это было желание как-то тоже ответить унижением на унижение", – добавил он.

Сегодня Куандык Бишимбаев принял решение предоставить пароль от телефона суду. В суде показали жуткие видео из его телефона, на что Бишимбаев заявил, что не знает, как видеофайлы оказались в его телефоне и сообщил, что на видео "наложили голос". Во время просмотра видео брат погибшей Салтанат Нукеновой заплакал.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2089169-bishimbaev-priznal-chto-unizhal-nukenovu-i-sam-snimal-naydennoe-v-ego-telefone-video/

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