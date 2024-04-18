Судебное следствие по делу Бишимбаева подходит к концу, заявила судья

Сегодня на заседании суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой судья заявила о скором окончании судебного следствия – далее стороны перейдут к прениям, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хочу известить участников процесса, что судебное следствие фактически подходит к концу. Все дополнения к судебному следствию прошу предоставить 22-23 апреля, чтобы предоставить сторонам время для подготовки к судебным прениям. Если будут какие-то дополнения к судебному следствию, предоставляйте 22-23 апреля", – заявила судья Айжан Кульбаева.

Далее она сообщила, что с 22 по 25 апреля судебные заседания продолжатся по прежнему графику – в понедельник, 22 апреля, заседание начнется в 10:00.

Напомним, что сегодня заседание по делу закончилось отказом подсудимого Куандыка Бишимбаева предоставить суду пароль от своего телефона, чтобы его исследовали как вещественное доказательство с зачитыванием переписок, просмотром фото, видео и других материалов, относящихся к делу.

До этого в суде была зачитана переписка Байжанова с домработницей Куандыка Бишимбаева – она сделала фото с кровью в его квартире. При этом Бишимбаев заявил, что кровь на фото принадлежит ему – по его словам, он порезал ногу о разбитое стекло. При этом пятна на стене подсудимый назвал следами от мороженого.

А до обеда в качестве свидетеля выступал врач, которому в день смерти девушки звонил брат Куандыка Бишимбаева – Бахытжан Байжанов.

"Я сказал, что я не нарколог, но алкогольное опьянение тоже опасно, надо вызвать "скорую". Как я проснулся, я набрал, чтобы узнать, проснулся ли человек и вызвали ли "скорую". Он сказал, до сих пор спит. И я спросил, вообще в сознании ли, не было ли следов драки. И он сказал, что один глаз красный. И он еще спросил, могу ли я приехать, я сказал, не могу", – сообщил медик.

Кроме того, адвокат потерпевшей стороны спросил у подсудимого Бишимбаева, почему на месте преступления не были обнаружены отпечатки Нукеновой.

При этом на вчерашнем судебном заседании у Куандыка Бишимбаева также интересовались, не стирал ли он отпечатки пальцев нашатырем. Подсудимый ответил, что нет.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Суд по делу Бишимбаева

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Рассказывал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Тогда подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Также в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой – убитая писала о своем видении счастливых отношений с Бишимбаевым.

Помимо этого, подсудимый Бишимбаев давал показания. Он высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова. Подсудимый также описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой якобы завязался конфликт. Также подсудимый озвучивал свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявлял, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Он также объяснял, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой просили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Однако во время заседания гособвинение показало другие кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Также были озвучены результаты экспертизы тела Нукеновой.