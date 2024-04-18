"Я сказал - звони в скорую": что в суде сказал врач, которому звонили в день смерти Салтанат Нукеновой

В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой в качестве свидетеля выступил врач, которому в день смерти девушки звонил брат Куандыка Бишимбаева - Бахытжан Байжанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов рассказал в суде, что звонил знакомому врачу касательно состояния Салтанат Нукеновой, когда она находилась в VIP-кабинке ресторана.

В суд в качестве свидетеля вызвали врача-неонатолога Ерсултана Сарсенбаева – он сообщил, что Байжанов позвонил ему после 15:00 9 ноября.

"9 ноября после обеда позвонил Байжанов, я спал. (…) В 15.33 он позвонил и спросил, может ли человек спать так долго при алкогольном опьянении, он сказал, что женгешка (сестра старшего брата – прим. ред.) выпила и не просыпается. Я спросил - сколько выпила, и он сказал - до утра с братом пили.

Я сказал, что я не нарколог, но алкогольное опьянение - это тоже опасно, надо вызвать скорую. Как я проснулся, я набрал, чтобы узнать, проснулся ли человек и вызвали ли скорую. Он сказал - до сих пор спит. И я спросил – вообще в сознании, не было ли следов драки. И он сказал - один глаз красный. И он еще спросил, могу ли я приехать, я сказал - не могу", - сообщил медик.

Также Сарсенбаев сообщил, что рассказал Байжанову, что можно вызвать платную скорую помощь – она стоит около 40 тысяч тенге.

"При моем звонке я спросил - она в сознании или нет. Он сказал, что не может осмотреть, так как это женгешка, он не может войти в комнату", - сообщил врач.

Сарсенбаева спросили, советовал ли он Байжанову использовать нашатырный спирт, чтобы разбудить Салтанат, поскольку ранее в своих показаниях он сообщал об этом. Медик сообщил, что речи о нашатырном спирте не было.

В ходе суда сам Байжанов пришел к выводу, что нашатырь купили раньше, чем брат Бишимбаева позвонил врачу – в 15.27. Первый звонок медику произошел в 15.33.

Напомним, ранее Бишимбаев касательно нашатыря сообщал, что его использовать для не просыпающейся Салтанат посоветовал врач, которому звонил Байжанов.