Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым: онлайн-трансляция

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу о смерти Салатанат Нукеновой. На скамье подсудимых - экс-министр Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов, передает NUR.KZ.

Заседание транслируется в онлайн-формате на YouTube-канале Верховного суда РК. Начнется оно в 10:00.

Напомним, вчера к судье и присяжным обратилась мать Бишимбаева Альмира Нурлыбекова. Женщина заявила, что ее сын "должен защищаться", после того, как прокурор и потерпевшая сторона высказались против приобщения к делу заключения специалистов из Москвы, которые анализировали казахстанские экспертизы тела Салтанат Нукеновой.

До этого в суде выступил подсудимый Байжанов. Он ответил на вопросы адвокатов и рассказал о давлении, которое на него оказывали в СИЗО, а Бишимбаев в ответ заявил, что Байжанов его шантажирует.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Суд по делу Бишимбаева

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Рассказывал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Тогда подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Также в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой – убитая писала о своем видении счастливых отношений с Бишимбаевым.

Помимо этого, подсудимый Бишимбаев давал показания. Он высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова. Подсудимый также описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой якобы завязался конфликт. Также подсудимый озвучивал свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявлял, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Он также объяснял, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой просили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Однако во время заседания гособвинение показало другие кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Также были озвучены результаты экспертизы тела Нукеновой.