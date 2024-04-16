"Говорю от всего сердца": мать Бишимбаева обратилась к присяжным в суде

Мать Куандыка Бишимбаева высказалась в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой – она обратилась к судье и присяжным, заявив, что ее сын "должен защищаться", передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокаты Куандыка Бишимбаева ходатайствовали в суде о приобщении к делу заключения специалистов из Москвы, которые проанализировали казахстанские экспертизы трупа Салтанат Нукеновой и сделали свои выводы, а также эксперта из Актобе.

Прокурор и потерпевшая сторона высказались против приобщения.

Касательно одного из заключений Айтбек Амангельды, брат Салтанат Нукеновой, заявил, что "документы выглядят как сфальсифицированные".

Мать Куандыка Бишимбаева, Альмира Нурлыбекова, которая все это время также присутствует на судах, решила обратиться к судье и присяжным.

"Уважаемый суд, уважаемые присяжные! Я слушаю сейчас, я не юрист – может, я не так выражаюсь. Но считаю, что здесь, если вы не примите наши заключения специалистов, московскую... то я считаю, что права моего сына конституционные, то, что он должен защищаться и предоставлять свои доводы для своей защиты — они будут ущемлены.

Прошу Вас, суд, прошу Вас, прокурор, присяжные, потерпевшая сторона, понять меня. Как мать, я от всего сердца говорю", — заявила она.

Судья Айжан Кульбаева заявила, что для оценки заключения специалистов его нужно исследовать и затем решить – допустимо ли данное доказательство.

Адвокат Бишимбаева начала подробно зачитывать документ со множеством медицинских терминов, после чего в суде объявили перерыв. Заседание продолжится сегодня в 14:30.

Сегодня утром состоялось очередное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой проходит в Астане. На скамье подсудимых — бывший министр Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов.

Стоит отметить, что сразу после своего старта эфир вынужденно прервали в связи с ходатайством одной из сторон. Спустя почти два часа он продолжился.

Напомним, вчера на заседании судья Айжан Кульбаева также прервала судебное заседание по причине действий одного из адвокатов Бишимбаева — Ерлана Газымжанова, — заявив, что тот проявляет неуважение к суду.

Также вчера один из присяжных не явился на процесс и был заменен запасным присяжным.

Помимо этого, вчера подсудимый Байжанов ответил на вопросы адвокатов. Он рассказал о давлении, которое на него оказывали в СИЗО, а Бишимбаев в ответ заявил, что Байжанов его шантажирует, и "представляется деревенским парнем".

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Вину он не признал.