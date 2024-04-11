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Суд над Куандыком Бишимбаевым: видеотрансляция заседания

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев в суде. Фото: t.me/Jogargy_sot

В Астане сегодня продолжается судебный процесс по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых также его брат – Бахытжан Байжанов, передает NUR.KZ.

В Астане продолжается судебный процесс по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, а также его родственника Бахытжана Байжанова.

Трансляция суда ведется на официальном YouTube-канале Верховного суда РК.

На сегодняшнем заседании показания дал Бахытжан Байжанов – брат Бишимбаева. Он рассказал, что происходило в день смерти Нукеновой в столичном ресторане, попросив прощения у всех.

Также родственник Бишимбаева рассказал, почему не реагировал на синяки Салтанат, по его словам, он привык к скандалам брата с супругой, но не вмешивался. Еще Байжанов поведал в суде, что было, когда в тот день Бишимбаев сообщил ему, что у Нукеновой нет пульса.

Кроме того, сегодня один из адвокатов Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов попросил отвод судье Айжан Кульбаевой. Причина – разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако защитнику экс-министра отказали.

Еще Бишимбаев сегодня объяснял, почему отказывался давать показания во время следствия.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Напомним, что вчера в суде по делу Бишимбаева выяснилось, что на предыдущем заседании суда были рассекречены лица присяжных заседателей. Судья заявила, что СМИ предупреждались о запрете съемки. Из-за нарушения запрета было постановлено удалить журналистов из зала судебного заседания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083091-sud-nad-kuandykom-bishimbaevym-videotranslyatsiya-zasedaniya/

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