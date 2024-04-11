Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым: онлайн-трансляция

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу о смерти Салтанат Нукеновой. На скамье подозреваемых ее муж - экс-министр Куандык Бишимбаев, передает NUR.KZ.

Заседание транслируется в онлайн-формате на YouTube-канале Верховного суда РК. Оно начнется в 09:30.

Напомним, вчера в начале судебного заседания стало известно, что присяжных суда над Бишимбаевым рассекретили СМИ. По этом факту назначена проверка. Позже Верховный суд сделал заявление по этому поводу.

Кроме того, вчера на суде выступила помощница Салтанат Нукеновой по астрологии Анар Тасова. Она рассказала, что видела на Салтанат синяки, следы удушья и веревок, и озвучила ее заработок от астрологии.

Адвокаты Бишимбаева показали в зале суда смонтированное ими видео с избиением девушки. Ранее эту запись уже демонстрировали в суде – на ней Бишимбаев бьет Салтанат Нукенову руками, от чего она ударяется головой об стену. Адвокаты посчитали, что кадры избиения были показаны слишком далеко и решили их приблизить и смонтировать.

Помимо этого, были показаны фотографии с места убийства Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии — в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" — по некоторым данным, брата обвиняемого, — в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата — в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Бишимбаев свою вину не признает.