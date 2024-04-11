"Уже четвертая": Байжанов рассказал, что Бишимбаев ломал двери во время ссор с Салтанат

Бахытжан Байжанов, второй обвиняемый по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, рассказал на суде, что Бишимбаев и ранее ломал двери, передает корреспондент NUR.KZ.

На процессе он рассказал, что, войдя в вип-кабинку, где находились Бишимбаев и Салтанат Нукенова, увидел разбитую посуду и поломанную дверь.

На вопрос прокурора, были ли ранее факты повреждения дверей, Байжанов ответил утвердительно.

"Да, это уже четвертая дверь", - сообщил он.

На уточнение гособвинителя, ломал ли эти двери сам Бишимбаев, Байжанов также рассказал, что это делал именно Куандык.

"Да, в доме в Алматы в санузел дверь была в таком же состоянии", - отметил он.

"И каждый раз при ссорах с Салтанат?" - уточнила судья, на что обвиняемый тоже ответил утвердительно.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Также сегодня выступил в суде Байжанов, он рассказал, что происходило в день смерти Салтанат и отметил, что не мог вмешиваться в их ссоры с Бишимбаевым из-за менталитета.

Он рассказал, что звонил знакомому врачу и в "скорую", тогда как сам Бишимбаев звонил ясновидящей. Байжанов также рассказал, что говорил Бишимбаев после смерти Нукеновой, он паниковал и переживал, как будет "смотреть в глаза детям".