Бытовое насилие станет уголовным преступлением в Казахстане: закон направили на подпись Токаеву

Депутаты сената одобрили в двух чтениях проект закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Сенатор Жанна Асанова сообщила, что законом в Уголовный кодекс вносятся следующие поправки:

запрет на назначение более мягкого наказания , чем предусмотрено в Особенной части кодекса при совершении лицами преступления, связанными с насилием в отношении несовершеннолетних;

, чем предусмотрено в Особенной части кодекса при совершении лицами преступления, связанными с насилием в отношении несовершеннолетних; исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних , а также в случаях совершения повторно через год после примирения уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108-1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 109-1 (побои) кодекса;

по преступлениям, связанным , а также в случаях совершения повторно через год после примирения уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108-1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 109-1 (побои) кодекса; за деяния, направленные на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы;

и устанавливается наказание в виде лишения свободы; устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица (статья 99 УК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК) путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах УК;

за убийство малолетнего лица (статья 99 УК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК) путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах УК; вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

к лицам, не достигшим 16-летнего возраста; устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства.

Документом также вводится новая статья, устанавливающая особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение, применяемые судом (оказание психологической помощи, запрет на употребление алкогольных напитков и другое).

"Вводится уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем их перенесения из КоАП в УК", – сказала сенатор.

Еще одна обсуждаемая норма закона – введение в Законе "Об автомобильном транспорте" нормы, запрещающей принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, следующего без сопровождения законного представителя, в целях обеспечения безопасности ребенка.

Сопутствующий закон предусматривает внесение поправок в Кодекс "Об административных правонарушениях". Устанавливается административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетних и за принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-летнего возраста и другие поправки.

Напомним, обсуждение этого законопроекта в Казахстане велось с конца января. Документ был разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Ранее вице-министр просвещения Едил Оспан отвечал, предусмотрены ли в новом законе о противодействии бытовому насилию нормы об изъятии детей из семей.

Он подчеркивал, что в правительстве хотят, чтобы дети воспитывались в семьях, а институты детей-сирот были со временем изжиты из казахстанского общества.

В конце февраля мажилис одобрил эти законодательные поправки. Позже замглавы МВД объяснял норму об административной ответственности за высадку детей из общественного транспорта.

Кроме того, сегодня в сенате вновь поднимался вопрос о слухах про нормы, якобы делающие возможным изъятие детей из семей. Сразу несколько спикеров опровергли эту информацию.