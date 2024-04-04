"От 8 до 15 млн тенге": Бишимбаев в суде озвучил свой ежемесячный доход

В Астане продолжается суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Бахытжаном Байжановым. Бишимбаева обвиняют в убийстве жены, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат потерпевшего спросила у Бишимбаева о том, какой у него был оклад в период проживания с Нукеновой.

"Там, где я официально числился, – 1 млн тенге в месяц", – ответил Бишимбаев.

После адвокат напомнила, что ранее подсудимый заявлял о 3-4 млн тенге в месяц, которые тот выделял Нукеновой.

"Ну это мой оклад (1 млн тенге в месяц – прим. ред.), а мой доход составлял от 8 до 15 млн тенге в зависимости от доходов ресторана", – пояснил подсудимый.

После Бишимбаев объяснил, что управляет и владеет рестораном "BAU". А одной из долей в "Гастроцентре" владеет мама Бишимбаева.

"Там несколько партнеров", – добавил подсудимый.

На вопрос о том, можно ли говорить, что преступление произошло в ресторане Бишимбаева, подсудимый ответил: "Да, так и пишут везде".

Ранее на сегодняшнем судебном заседании было изучено содержание телефона Салтанат Нукеновой. В том числе заметки в смартфоне погибшей. Там Салтанат писала, обращаясь к Бишимбаеву: "Ты даже не извинился и не предпринял ничего за свою измену, обвиняя только во всем меня и настаивая на психотерапевте".

Также в заметках погибшая писала Бишимбаеву, "Я не твоя игрушка", "Надо научиться быть опорой друг другу".

После Бишимбаев высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова.

Также в суде озвучили результаты экспертизы тела Салтанат, в которой говорилось, что смерть Нукеновой наступила через 6-8 часов после получения травм.

Отвечая на вопросы прокурора, Бишимбаев заявил, что был осторожен, когда избивал Салтанат Нукенову и "был начеку". Также подсудимый объяснил, почему не давал пароль от своего телефона.

Напомним, на предыдущем судебном заседании прокурор ходатайствовала об исследовании протокола осмотра видеозаписей из ресторана "Бау" и осмотра места происшествия. Однако адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео.

Позже прокурор описал, что происходило на записи.

Кроме того, после перерыва адвокат второго подсудимого Байжанова выступил с просьбой рассадить его с Бишимбаевым. По словам защитника, между ними произошла перепалка.

Далее было просмотрено еще несколько видеозаписей, некоторые из которых уже демонстрировались публично. На одной, где слышен только звук, был записан разговор Бишимбаева и Нукеновой в ЦКЗ "Казахстан".

Также Бишимбаев описывал события дня перед смертью девушка и рассказывал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой начался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане "Бау".

В ходе допроса стороне защиты Бишимбаева сделали замечание за введение суда в заблуждение.

Далее Куандык Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. По словам подсудимого, некоторые травмы до своей смерти Нукенова получила сама. Однако он заявил, что позже все же разозлившись нанес ей несколько ударов.

Позже он объяснял, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" –родственника Бишимбаева, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.