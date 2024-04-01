"Вспоминает счастливые моменты": адвокат Бишимбаева объяснила, почему он улыбается в суде

В Астане проходит судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде выступил сам подсудимый, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат Бишимбаева ответила в суде о том, почему подсудимый улыбается и смеется во время дачи показаний на суде.

"Когда он говорит о Салтанат, то вспоминает те счастливые моменты жизни, которые они пережили вместе", - заявила защитница Лейла Рамазанова.

Ранее прокурор делала замечание Бишимбаеву за то, что он улыбался и смеялся во время рассказа о своих отношениях с убитой. После судья попросила подсудимого продолжить рассказ без смеха. Сам Бишимбаев принес извинения.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали ранее.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступил брат Салтанат Нукеновой, который рассказал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Еще одна свидетельница по делу сообщала, что "Гастроцентр" осматривала служба госохраны.

Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.