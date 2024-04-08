Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым: онлайн-трансляция

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой, передает NUR.KZ.

Заседание транслируется в онлайн-формате на YouTube-канале Верховного суда РК.

Напомним, на прошлой неделе в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Помимо этого, подсудимый Бишимбаев дал показания. Он высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова. Подсудимый также описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой якобы завязался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Он также объяснил, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Во время заседания гособвинение показало кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

На предыдущем заседании были озвучены результаты экспертизы тела Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину., по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательств преступления.