Какие музыкальные новинки вышли у казахстанских звезд в 2021 году

Say Mo и Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

В уходящем году казахстанские артисты порадовали своих поклонников творческими новинками. Многие музыкальные произведения полюбились фанатам и стоят у них "на репите". NUR.KZ предлагает вспомнить, какие песни презентовали звезды отечественного шоу-бизнеса в 2021 году.

Алишер Каримов

Для отечественного певца Алишера Каримова уходящий год был насыщенным. Он работал, не покладая рук. Летом его красочный клип о Туркестане вдохновил фанатов. Алишер также выпустил клип на песню Habibi, в котором снялась Алия Ануарбек.

В конце ноября певец записал сразу три новых дуэта с казахстанскими исполнительницами. А чуть позже порадовал дуэтом с латвийским музыкантом.

Димаш Кудайберген

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген восхитил фанатов актерской игрой в новом клипе на песню Golden. Не менее ярким получился его другой клип на песню Be with me, о выходе которого он сообщил своим поклонникам.

На открытии фестиваля "Новая волна" в Сочи Димаш Кудайберген исполнил новую песню Игоря Крутого и поэтессы Шэрон Вон под названием Stranger. На этом же фестивале Димаш представил еще одну новую песню Flay Away. С этой песней молодой исполнитель попал в чарт горячих трендов Billboard, куда позже вошла еще одна его композиция Be with me.

Мадина Садвакасова

Певица Мадина Садвакасова растрогала фанатов новым треком "Мама". Совсем недавно артистка выпустила клип на эту песню, который можно увидеть на YouTube. Садвакасова также презентовала новую песню, примерив образ в стиле диско. А в ее новом треке "Әтір" поется о надежде, которую испытывает каждый влюбленный. Певица отметила, что песня ей сразу же полюбилась.

Акбота Сейтмагамбет

Весной Акбота Сейтмагамбет порадовала премьерой совместного трека с молодым исполнителем Азизом Балтабекулы под названием "Тәтті сезім". А чуть позже артистка исполнила трогательную песню "Махаббат - кино". Спустя два месяца вышел клип на эту песню. В паре с Акботой сыграл молодой актер Еркебулан Токтар.

Кайрат Нуртас

Популярный отечественный исполнитель Кайрат Нуртас выпустил грустную песню "Жаным". Он отметил, что композиция не имеет ничего общего с его личной жизнью. А не так давно на официальном YouTube-канале певца вышел его новый трек "Жәй ғана", который получил массу хороших отзывов.

Дарига Бадыкова

Талантливая отечественная актриса Дарига Бадыкова, известная по франшизе "Бизнес по-казахски", фильму "Гудбай, мой бай" и различным сериалам, попробовала силы на новом поприще. Актриса представила новый трек. Она спела дуэтом с коллегой Рустемом Жаныамановым, с которым сыграла экранную пару в сериале "Келінжан".

Адильхан Макин

Победитель "Славянского базара в Витебске" Адильхан Макин, поразил Градского на шоу "Голос". Позже молодой исполнитель покинул проект. Сразу после этого Макин поделился важной новостью со своими подписчиками в Instagram. Он сообщил о премьере своего первого музыкального клипа на песню "Вселенная".

"Для меня это очень ответственно, так как этот клип покажет меня настоящего!" - отметил он с волнением.

Айкын

В начале года Айкын представил премьеру клипа на песню "Крепче держи", съемки которого состоялись в Бишкеке. В Национальном музее имени Гапара Айтиева были сняты красивые сцены, где Айкын и его супруга Жулдыз Омиргали танцуют на фоне картин. Весной певец выпустил новую музыкальную видеоработу. Клип на песню "Ты моя Вселенная" получился очень трогательным.

Али Окапов

В марте казахстанский исполнитель Али Окапов порадовал фанатов новым треком на казахском языке под названием Qyzyl Korpe. Фанаты дали высокую оценку песне. Они выразили надежду на то, что увидят артиста в фильме, для которого был написан романтический трек.

Наzима и Say Mo

Этой осенью Наzима и Say Mo приятно удивили своих фанатов, выпустив совместный трек. Девушки забыли старые обиды и решили сотрудничать. Как отметили сами певицы, они с нетерпением ждали выхода трека "Не смей", для них это было очень волнительно. Для артисток этот год был плодотворным. Летом Наzима сменила образ перед премьерой своего нового сингла. А Say Mo порадовала своих поклонников премьерой трека "Слать их".

