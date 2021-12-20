"У наших героев хватает талантов": актриса Дарига Бадыкова представила новый трек

Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Актриса Дарига Бадыкова продемонстрировала певческий талант. Она спела дуэтом с коллегой Рустемом Жаныамановым, с которым сыграла экранную пару в сериале "Келінжан", передает NUR.KZ.

В популярном сериале "Келінжан", который полюбился зрителям телеканала "Хабар", актеры Дарига Бадыкова и Рустем Жаныаманов сыграли супругов Айсару и Кылышбека.

Их приключения пришлись по душе многим и продолжения сериала с нетерпением ждали его поклонники. Трек называется "Махабаттың мейрамы" ("Праздник любви" - прим. ред.)

"Праздник Кылыша и Айсары. По просьбам телезрителей, слушателей, поклонников Айсары и Кылыша мы записали песню. Поддержите нас. Судьба новой песни в ваших руках. Давайте продвинем ее в хиты. У наших героев хватает талантов. Как они поют!" - написала Дарига в своем Instagram.

Подписчики оставили свои отзывы. Они отметили, что песня поднимает настроение.

"Поздравляю! Пусть будет хитом", "Какая замечательная песня, веселая", "Классная песня, доходит до самого сердца", "Это уже хит, наши любимые Кылышбек и Айсара", "Хорошая пара и песня супер", "Какой голос у Кылыша красивый", - написали комментаторы.

Мы писали ранее, что актриса Дарига Бадыкова впервые показала мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1947550-u-nashih-geroev-hvataet-talantov-aktrisa-dariga-badykova-predstavila-novyy-trek/