Чарт горячих трендов Billboard: еще одна песня Димаша попала в топ-10

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

В чарт Hot Trending Songs хит-парада Billboard попали сразу две композиции отечественного исполнителя Димаша Кудайбергена. Песни Fly Away и Be With Me за короткое время вырвались в горячую десятку.

Димаш Кудайберген попал в чарт горячих трендов Billboard. Об этом сообщил его отец Канат Айтбаев. Спустя две недели его композиция Fly Away вырвалась в лидеры и заняла четвертую позицию в рейтинге, поднявшись с 19-й строчки.

На прошлой неделе, благодаря огромной поддержке поклонников Димаша, в данный чарт вошла еще одна песня артиста Be With Me, сообщает DimashNews.

Композиция за неделю поднялась с седьмой строчки хит-парада до четвертой, заняв позицию сразу после Fly Away, которая замыкает тройку лидеров всю последнюю неделю.

Скриншот: dimashnews.com

Таким образом, обе композиции отечественного исполнителя вырвались в ТОП-10 хит-парада Billboard’s Hot Trending Songs.

Выступление Димаша с композицией Be With Me на онлайн-концерте Dimash Digital Show было опубликовано на официальном YouTube-канале артиста.

Напомним, что Димаш Кудайберген попал на страницы американского журнала Forbes. Отечественный певец также вошел в топ-10 самых популярных в соцсетях артистов мира. Кроме того, мы сообщали, что появились первые видео с участием Димаша в китайском телешоу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1943476-chart-goryachih-trendov-billboard-esche-odna-pesnya-dimasha-popala-v-top-10/