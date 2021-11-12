"От Бузовой, вроде, отписался": фанаты распекли Мадину Садвакасову за образ в стиле диско

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная знаменитость Мадина Садвакасова представила новую песню. Для презентации трека своим фанатам она выбрала образ в стиле диско. И если одним фолловерам это пришлось по душе, другим показалось нескромным, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова опубликовала фото в стиле диско в Instagram.

"Еще одна новая песня. Бомба. Мелодия подходит под 80-е годы. Вам должно понравиться. Я верю", - написала она.

Фанаты осыпали комплиментами и отметили, что Мадина всегда молода и позитивна.

"Бомба", "Красавица, слов нет!", "Вы не устаете нас удивлять разными образами. Восхитительно!", "Красотка", "Вам любая песня подойдет, Мадина", "Прекрасный образ!", "Мадина ханум, вам так идет, просто огонь", - восхитились поклонники.

Однако критикующим не понравилось подобное перевоплощение певицы. Они считают, что Мадине не стоит так сильно увлекаться новыми образами.

"Я, вроде, от Бузовой отписался", "В последнее время искушаете публику", "Что с ней стало?", "Это что за образ такой? Обязательно так нужно было одеться?", "Что происходит с этой девушкой?", "Эх, Мадикош, Камшат что ли подражаешь?", "Олжас оказывается очень терпеливый и спокойный парень", "Я вас так любила, но что с вами творится в последнее время?" - отметили они.

Мы писали ранее, что Мадина Садвакасова напугала фанатов новым образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941826-ot-buzovoy-vrode-otpisalsya-fanaty-raspekli-madinu-sadvakasovu-za-obraz-v-stile-disko/