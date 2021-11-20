Восхитивший Градского казахстанец Адильхан Макин покинул шоу "Голос"

Адильхан Макин. Кадр из видео: Голос/The Voice Russia/YouTube

Казахстанец Адильхан Макин завершил выступления на российском шоу "Голос". После поединка с Мирославой Кочевой и Мариной Моисеевой, где конкурсанты исполнили композицию "Ты на свете есть", двое участников выбыли из проекта, передает корреспондент NUR.KZ.

После исполнения композиции "Ты на свете есть" Александр Градский выбрал для дальнейшей работы Мирославу Кочеву. Адильхан Макин и Марина Моисеева завершили свои выступления.

Ведущая поинтересовалась у казахстанца, почему выбор наставника пал на Мирославу.

"И правильно сделал. Сила в юности, молодости. У нас есть у казахов мудрое выражение о том, что дамы вперед. Всем большое спасибо. Александр Борисович, низкий поклон вам. Всем удачи!" - пожелал Адильхан.

Поклонники огорчились, но поддержали казахстанца.

"Я думал, что Адильхан минимум до полуфинала дойдет", "Адильхан дал интервью даже красиво, красиво ушел! Браво!", "Мирослава очень талантлива, в этой песне просто великолепна! Расстроилась, что не раскрыли Адильхана. Лично для меня, это была интрига сезона", "Адильхан бы подольше еще побыл, интересно было смотреть", - пишут комментаторы.

Напомним, на "слепых прослушиваниях" казахстанец исполнил песню Аллы Пугачевой "Не отрекаются любя" и поразил своим выступлением Александра Градского.

Адильхан Макин родом из Петропавловска, ему 27 лет.

В 2019 году он стал победителем "Славянского базара в Витебске".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1943109-voshitivshiy-gradskogo-kazahstanets-adilhan-makin-pokinul-shou-golos/