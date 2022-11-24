Эммануэль Макрон также поздравил Токаева с переизбранием

Эммануэль Макрон. Фото: Shaaban/Bloomberg via Getty Images

В адрес Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма по случаю переизбрания президентом Республики Казахстан от президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем поздравительном послании пожелал Касым-Жомарту Токаеву всяческих успехов в исполнении высоких обязанностей.

"С 2019 года Казахстан приступил к амбициозному процессу политической и экономической модернизации, за которым мы следим с самым пристальным вниманием. Я уверен, что Ваше переизбрание позволит сохранить этот импульс и осуществить объявленные Вами реформы в интересах Вашей страны и казахстанского народа. Мне также известны усилия, которые Вы прилагаете для укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии, и я хотел бы заверить Вас в своей полноценной поддержке", – написал глава Франции.

Ранее с переизбранием на пост президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поздравили главы Германии, Чехии, Италии и Сербии.

Кроме того, с победой на президентских выборах Токаева уже поздравили президенты Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции и Ирана. Cвои поздравления направили лидер КНР Си Цзиньпин, премьеры Пакистана и Индии.

Лидеры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии также поздравили президента Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его с "убедительной победой на выборах".

Напомним, что 22 ноября на брифинге ЦИК огласили окончательные итоги выборов президента Казахстана, состоявшихся 20 ноября. В голосовании победил Касым-Жомарт Токаев, набрав 81,31% голосов избирателей. Его инаугурация состоится в субботу, 26 ноября.

Таким образом, согласно принятым поправкам в Конституцию РК о президентском сроке, Касым-Жомарт Токаев должен занять пост президента Казахстана на следующие семь лет – до 2029 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998842-emmanuel-makron-takzhe-pozdravil-tokaeva-s-pereizbraniem/