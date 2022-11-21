Рахмон поздравил Токаева с победой на выборах

Эмомали Рахмон. Фото: Акорда

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону - глава Таджикистана поздравил Токаева с победой в президентских выборах, передает официальный сайт Акорды.

Главы государств во время телефонного разговора подчеркнули, что в начале следующего года отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами.

Собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества во благо народов Казахстана и Таджикистана.

Президенты также обменялись мнением по отдельным актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Напомним, что сегодня ночью стали известны итоги первого exit poll, проведенные Международным институтом региональных исследований "Открытое общество" - по их данным, на выборах президента Казахстана больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

Одним из первых Касым-Жомарта Токаева поздравил с победой на внеочередных выборах президента Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Затем Токаева поздравили кандидаты в президенты Жигули Дайрабаев, Салтанат Турсынбекова и Каракат Абден.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998203-rahmon-pozdravil-tokaeva-s-pobedoy-na-vyborah/