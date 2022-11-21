Эрдоган поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний поздравил Токаева с победой на выборах, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах.

Глава государства выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за поздравления и добрые пожелания, отметив важность практического воплощения ранее подписанных двусторонних соглашений и договоренностей.

Собеседники подчеркнули готовность к реализации новых инициатив, отвечающих общим интересам братских стран.

Свои поздравления Касым-Жомарту Токаеву уже направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Согласно предварительным данным, оглашенным ЦИК, наибольшее количество голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

Остальные голоса распределились следующим образом:

Каракат Абден – 206 206 голосов, или 2,6%;

Нурлан Ауесбаев – 176 116 голосов, или 2,22%;

Жигули Дайрабаев – 271 641 голос, или 3,42%;

Мейрам Кажыкен – 200 907 голосов, или 2,53%;

Салтанат Турсынбекова – 168 731 голос, или 2,12%;

против всех - 480 484 голоса, или 5,8%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998312-erdogan-pozdravil-tokaeva-s-pobedoy-na-prezidentskih-vyborah/