Посетят ли инаугурацию Токаева другие президенты, раскрыли в МИД

Касым-Жомарт Токаев на инаугурации в 2019 году. Архивное фото: Акорда

Вице-министр иностранных дел в кулуарах мажилиса рассказал, планируется ли участие глав других государств на инаугурации Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Василенко напомнил, что инаугурация Токаева пройдет 26 ноября.

"На нее приглашается дипломатический корпус, аккредитованный в стране пребывания, то есть послы. Ровно такой же механизм был в ходе инаугурации в 2019 году", – отметил он.

Напомним, 20 ноября в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента Казахстана. По официальным данным ЦИК, набрав 81,31% голосов избирателей, на них победил Касым-Жомарт Токаев.

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев ранее сообщил, что на инаугурацию президента денег дополнительно выделять не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998603-pridut-li-na-inauguratsiyu-tokaeva-drugie-prezidenty-raskryli-v-mid/